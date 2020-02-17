Общество

ИзвестияИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
Известия16:01

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«Известия»: россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

ТАСС22:28

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБК19:08

Зашел на сайт — получил звонок с рекламой: как компании воруют данные?

РЕН ТВ16:38

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ru17:09

СМИ предупредило об «эпидемии» краж персональных данных россиян

РИА Новости16:46

Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Газета.Ru17:37

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известия16:20
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Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
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Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском 16:53
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1770 человек

Число жертв коронавируса COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 тыс. 548 человек.
Известия 22:25
Политика

Зеленский предложил провести выборы в Крыму

По словам Зеленского, правительство хочет провести местные выборы на всей территории Украины, включая Донецкую и Луганскую область в октябре 2020 года.
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Культура

В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Европейско-Азиатские новости 03:14
Общество

Петербург вошел в число безопасных городов для магазинов и ресторанов

По информации компании, в городах-миллионниках формируется самая безопасная и благоприятная среда для торгового бизнеса.
Мойка78 21:16
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета 20:27
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

РИА Новости 21:53
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

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Общество

Шахтеры приковали себя к канистрам с бензином на Украине

Горняки, которые работают на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области Украины, приковали себя цепями к канистрам с бензином из-за долгов по зарплате, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
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Принц Гарри и Меган Маркл изменились после ухода из королевской семьи

Отношения между принцем Гарри и Меган Маркл изменились после выхода из королевской семьи. Об этом People сообщил близкий к паре источник.
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Кино

В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы»

В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.
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Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости 21:38
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
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Видео с Робертом Паттинсоном в костюме Бэтмена появилось в Сети

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Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
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Мужчина напал с ножом на прихожан храма в центре Москвы

Мужчина напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Премьера: В России появился кнопочный телефон за 1300 рублей с очень мощной батареей

Цена телефона на российском рынке составляет примерно 1300 рублей. K213 предлагается в черном и песочном исполнении.
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Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
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Шоу-бизнес

«Злобная тетка»: Валерию раскритиковали за слова о «совковом мышлении»

Певица отреагировала на это словами "совковое мышление неискоренимо", однако это вызвало новую волну негодования подписчиков.
РИА Новости 19:49
Экономика

Взносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году

РБК 13 февраля в 21:37
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Экхофф отреагировала на слова Резцовой о допинге в Норвегии

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на заявления олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой о том, что многие биатлонисты сборной Норвегии выступают с медицинской поддержкой.
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Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
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Общество

Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером

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Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

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Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

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