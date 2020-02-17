Технологии

ИзвестияИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ предупредило о новом методе воровства персональных данных

РИА Новостивчера в 16:46

В России распространяется новый метод воровства личных данных

РЕН ТВвчера в 23:35

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известиявчера в 16:20

Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Газета.Ruвчера в 17:37

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБКвчера в 19:08

«Известия»: россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

ТАССвчера в 22:28

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ruвчера в 17:09
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Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» продлена до 13 марта

В Мещанский суд Москвы пришло письмо от экспертов по делу о хищениях в «Седьмой студии» с просьбой о продлении сроков экспертиз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 04:00
Общество

Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Ведомости 03:47
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают инцидент с Ольгой Бузовой во время концерта в Калуге

Звезда решила упасть в толпу со сцены, но ее никто не поймал. Инцидент со знаменитой певицей произошел в Калуге во время концерта.
NewInform 03:26
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Армия и оружие

ВМС США испытали баллистическую ракету Trident II без боевой части

Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 22:32
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Биатлон

Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

Репортер64 вчера в 10:47
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Футбол

«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса

Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Чемпионат 01:38
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Технологии

Разработана радиационная защита с ингредиентом из ржавчины

Ученые предложили использовать полимеры, насыщенные частицами ржавчины для защиты космических аппаратов от радиации.
Московский Комсомолец в Марий Эл 14 февраля в 08:22
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС вчера в 14:33
Политика

Лукашенко рассчитывает на поддержку РФ в укреплении безопасности на границе

Политик выразил надежду на более широкую поддержку как России, так и Евросоюза в вопросах укрепления защищённости общих границ.
News.ru 02:57
Политика

Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
РБК 15 февраля в 13:49
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 19:46
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Происшествия

В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
REGNUM 03:55
Происшествия

В Петербурге трубоукладчик изнасиловал инженера

Московский Комсомолец 02:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами

Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Bimru.ru вчера в 08:52
Гаджеты

IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру

Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Shraibikus News 03:33
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Транспорт

По Крымскому мосту проехали более миллиона грузовиков

В целом с 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали 8,8 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов.
Российская газета 03:09
Происшествия

Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом

В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
RT на русском 03:24
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Происшествия

В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи

В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
REGNUM 00:08
Экономика

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия 15 февраля в 03:52
Происшествия

Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:06
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