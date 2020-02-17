Технологии
ИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных
Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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с чего всё началось
С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.Известиявчера в 16:01
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Общество
Экспертиза по делу «Седьмой студии» продлена до 13 марта
В Мещанский суд Москвы пришло письмо от экспертов по делу о хищениях в «Седьмой студии» с просьбой о продлении сроков экспертиз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
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Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
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Шоу-бизнес
В Сети обсуждают инцидент с Ольгой Бузовой во время концерта в Калуге
Звезда решила упасть в толпу со сцены, но ее никто не поймал. Инцидент со знаменитой певицей произошел в Калуге во время концерта.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Армия и оружие
ВМС США испытали баллистическую ракету Trident II без боевой части
Военно-морские силы США провели испытание баллистической ракеты Trident II без боевой части, передает ТАСС.
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
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Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону
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Футбол
«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса
Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Технологии
Разработана радиационная защита с ингредиентом из ржавчины
Ученые предложили использовать полимеры, насыщенные частицами ржавчины для защиты космических аппаратов от радиации.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Политика
Лукашенко рассчитывает на поддержку РФ в укреплении безопасности на границе
Политик выразил надежду на более широкую поддержку как России, так и Евросоюза в вопросах укрепления защищённости общих границ.
Политика
Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Происшествия
В Петербурге подан иск к ещё одной сбежавшей из больницы пациентке
В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор пытается в судебном порядке вернуть на карантин ещё одну сбежавшую из больницы имени Боткина пациенту, госпитализированную в медучреждение с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Петербурге трубоукладчик изнасиловал инженера
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Гаджеты
IPhone 9 от Apple получит устаревшую камеру
Ранее прозвучала информация, что на iPhone 9 будет стоять камера с улучшенной оптикой с объективом из семи линз.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали более миллиона грузовиков
В целом с 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали 8,8 миллиона легковых и грузовых машин, мотоциклов и автобусов.
Происшествия
Впустивший убийцу в детсад Нарьян-Мара охранник предстанет перед судом
В Следственном комитете России заявили, что охранник, впустивший убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, предстанет перед судом.
Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
В челябинском Озёрске напали на станцию скорой помощи
В закрытом челябинском городе Озёрске несколько человек напали на станцию скорой помощи. Об этом пишет местный портал Ozersk74.ru.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Происшествия
Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково
Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.