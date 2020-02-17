Технологии

ИзвестияИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБКвчера в 19:08

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ruвчера в 17:09

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известиявчера в 16:20

Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Газета.Ruвчера в 17:37

СМИ предупредило об «эпидемии» краж персональных данных россиян

РИА Новостивчера в 16:46

«Известия»: россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

ТАССвчера в 22:28

В России распространяется новый метод воровства личных данных

РЕН ТВвчера в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Политика

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Встреча РФ с Турцией пройдет днем 17 февраля. Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу.
Piter.tv вчера в 23:56
Общество

В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта

В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Коммерсантъ 00:38
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Lenta.ru вчера в 15:16
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском вчера в 10:59
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК вчера в 22:00
Наука

Портативный МРТ получил разрешение в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало разрешение на продажу портативного МРТ.
Anonsens вчера в 14:53
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда России Константин Арановский в особом мнении по одному из принятых решений заявил, что страна не является правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК вчера в 20:38
Кино

17 февраля стартует сериал «Филатов» на СТС

Удастся ли ему наладить отношения с красавицей-женой и сохранить отношения, узнаем уже 17 февраля на СТС.
Комсомольская правда вчера в 23:45
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 15 февраля в 06:19
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Общество

Италия эвакуирует своих граждан с лайнера Diamond Princess

Глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что Италия планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском вчера в 08:56
Общество

В ЦБ рассказали, кому чаще всего звонят мошенники

Замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычёв рассказал в беседе с «Российской газетой», что чаще всего мошенники звонят экономически активному населению в возрасте от 28 и до 55 лет.
RT на русском вчера в 15:12
Происшествия

Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в «Шереметьево»

Самолет Уфа-Пхукет, резко изменивший курс после срабатывания датчика о технеисправности, благополучно приземлился в Москве.
Интерфакс вчера в 21:41
Политика

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК 15 февраля в 15:44
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Происшествия

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1770 человек

В материковом Китае количество жертв коронавируса достигло 1770 человек.
Росбалт вчера в 20:59
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда вчера в 01:40
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Интерфакс вчера в 16:14
Интернет

Из Google Play удалили 98% приложений с доступом к звонкам и месседжам

Компания Google удалила из Google Play 98% приложений, которые имели доступ к звонкам и сообщениям пользователя.
Shraibikus News 14 февраля в 08:27
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Общество

Кобзев высказался против передачи Байкала в федеральную собственность

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 17 февраля высказался против передачи озера Байкала в федеральную собственность.
ИрСити вчера в 22:49
Наука

Спутник для космодрома Восточный создадут в Адыгее

Предполагается, что этот спутник можно будет запустить с космодрома Восточный.
Амур.инфо 00:25
Общество

Что запрещено делать в день Николы Студеного, 17 февраля

Сегодня запрещено желать другим зла, проклинать и завидовать.
Волга-Медиа вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения

Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
ФАН вчера в 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное