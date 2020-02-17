Технологии

ИзвестияИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
Известия16:01

Подробнее о событии

Зашел на сайт — получил звонок с рекламой: как компании воруют данные?

РЕН ТВ16:38

СМИ предупредило об «эпидемии» краж персональных данных россиян

РИА Новости16:46

Создан новый метод воровства персональных данных

Телеканал 360°18:23

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известия16:20

Россиянам грозит эпидемия телефонного спама

News.ru17:27

Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Газета.Ru17:37

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ru17:09
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Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Шоу-бизнес

Волочкова хочет отсудить у Большого театра свою пенсию

По словам Волочковой, балерины рано выходят на пенсию и она сама фактически является пенсионеркой с 38 лет, однако своих пенсионных выплат до сих пор не видела, поскольку в Большом театре ей их попросту не дают.
Life.ru 17:54
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК вчера в 09:13
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 03:37
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 13:17
Общество

У 40 американцев выявили заражение коронавирусом на Diamond Princess

Медики выявили заражение новым типом коронавируса COVID-19 у 40 американцев на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии.
RT на русском 14:57
Политика

На Мюнхенской конференции Зеленский остался без микрофона

Президент Украины Владимир Зеленский не получил микрофон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, об этом 15 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 13:10
Единоборства

Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили

Известия 14 февраля в 04:09
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье у Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 04:20
Наука

Ученые из Гонконга научились добывать энергию из дождевой воды

Что происходит вчера в 03:56
Политика

Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде

Президент США Дональд Трамп открыл соревнования Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), проехав по трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь).
Российская газета 16:42
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
iReactor 17:13
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Хоккей

Ассист Свечникова не помог «Каролине» обыграть «Эдмонтон»

На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (Северная Каролина, США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз».
Чемпионат 18:53
Армия и оружие

Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии

Lenta.ru 07:13
Общество

В Китае начали производить возможное лекарство от коронавируса

Первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с коронавирусом, запущено в производство в китайской провинции Чжэцзян, сообщило в воскресенье, 16 февраля, правительство города Тайчжоу.
Известия 13:37
Игры

Блогеры опубликовали видео с геймплеем отмененной StarCraft: Ghost

В сети появилось видео, в котором демонстрируется игровой процесс отмененной StarCraft: Ghost.
CyberSport.ru 15:58
Технологии

В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг

В США создан браслет с ультразвуковыми излучателями, который способен заглушить все микрофоны, находящиеся вокруг.
ToDay News Ufa 12:36
Происшествия

В Москве двое рабочих погибли при падении с мачты связи

"Во время ремонтных работ на мачте связи погибли двое рабочих, осуществлявших ремонт", - рассказал представитель экстренных служб Москвы.
Газета.Ru 14:12
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Известия 12:55
Футбол

«Бавария» разгромила «Кёльн» на выезде

Уже к 12-й минуте матча «Бавария» повела со счётом: 0:3. Сначала отличился польский форвард Роберт Левандовски, который забил уже 23-й гол в текущем сезоне Бундеслиги.
ГЛАС.RU 15:38
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС 12:30
Энергетика

Над Россией закружилась стая «черных лебедей»

С начала года российские и западные экономисты все чаще применяют термин «черный лебедь».
Свободная Пресса 02:15
Кино

В сети появилось видео со съемок новой «Матрицы»

Напомним, что съемки четвертой «Матрицы» начались в конце прошлого лета. К своим ролям вернулись актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
HotGeo вчера в 10:58
Биатлон

Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 13:48
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший российский аэропорт «Шереметьево» может стать частным полностью.
7 регион 14:12
Футбол

Форвард бухарестского «Динамо» потерял сознание в результате удара ногой по лицу

Нападающий бухарестского «Динамо» Славко Перович получил сильный удар ногой по лицу во время матча 25-го тура чемпионата Румынии со «Стяуа» (2:1). Удар Перовичу нанёс защитник «Стяуа» Юлиан Крыстя, который за это получил красную карточку.
Чемпионат 15:50
Общество

Психологи написали открытое письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Российские психологи выступили в поддержку фигурантов дела о «террористическом сообществе "Сеть"».
Медиазона 08:48
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости вчера в 02:31
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