С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.

с чего всё началось

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

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