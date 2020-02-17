Технологии

ИзвестияИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
Известия16:01

Подробнее о событии

Зашел на сайт — получил звонок с рекламой: как компании воруют данные?

РЕН ТВ16:38

Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Газета.Ru17:37

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ru17:09

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известия16:20

СМИ предупредило об «эпидемии» краж персональных данных россиян

РИА Новости16:46

Создан новый метод воровства персональных данных

Телеканал 360°18:23

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБК19:08
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Футбол

Сергей Семак: Футболист должен просеивать личную жизнь, прежде чем что-то афишировать в своих соцсетях

О вине Еще в Краснодарском крае есть много очень хороших виноградников.
Фонтанка.Ру 01:25
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости 17:35
Здоровье

Эксперт: в десяти регионах России отсутствует онкологическая служба

Детская онкологическая служба отсутствует в десяти российских регионах, еще в 11 субъектах РФ доступен лишь консультативный прием.
ТАСС 08:02
Политика

Генсек НАТО заявил, что с Россией ведется интенсивный диалог

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ведет интенсивный диалог с Россией на институциональной основе.
РЕН ТВ 18:10
Баскетбол

Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
RT на русском 12:28
Политика

Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
РИА Новости 19:32
Футбол

Игрок «Порту» демонстративно ушёл с поля из-за расизма

Марега демонстративно покинул поле, несмотря на активные уговоры партнёров по команде пересмотреть своё решение.
Евро-футбол.ру 15:28
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
BFM.ru 05:22
Общество

Украинские шахтеры приковали себя к канистрам с бензином

Горняки шахты "Краснолиманская", которая находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, приковали себя цепями к канистрам с бензином, требуя погашения долгов по зарплате.
Вести.Ru 13:03
Общество

Эвакуированные с карантинного лайнера граждане США покинули Японию

Два самолета с гражданами США, эвакуированными с борта круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине в порту японского города Иокогама, вылетели в понедельник из токийского аэропорта Ханэда.
ТАСС 19:19
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу российского спортсмена Александра Логинова на чемпионате мира в спринтерской гонке.
Газета.Ru вчера в 22:41
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Lenta.ru 15:16
Шоу-бизнес

«Слюни не могу подобрать». Пригожин оценил новый образ Валерии

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Life.ru 12:24
Общество

Ледовый городок на центральной площади Читы убирают

На центральной площади Читы рабочие разбирают ледовый городок. Об этом 17 февраля сообщил корреспондент «МК в Чите».
Московский Комсомолец Чита 19:51
Армия и оружие

Россия завершила испытания новой перспективной торпеды

Городовой 14 февраля в 01:54
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех россиян

Двух женщин и мужчину помиловал 14 февраля Владимир Путин. Президент России подписал соответствующие указы.
Pravda.Ru 14 февраля в 08:40
Кино

«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис

Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
Газета.Ru 15:55
Авто

Новый Volkswagen Polo впервые замечен в России

Первые реальные фотографии нового Volkswagen Polo разместили в Сети. Их сделали очевидцы во время тестовых заездов.
7 новостей 15:43
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Армия и оружие

США захотели заменить в Африке американских солдат на местных

Красная весна 14 февраля в 12:09
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
КузПресс вчера в 20:00
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Авто

Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию

Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм.
Tvoe-avto.com 14:01
Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Интерфакс 17:08
Кино

Названы 17 худших сцен секса в истории кино

Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
Gazeta.SPb 08:39
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
ТАСС 07:52
Авто

Nissan отчитался о квартальном убытке

Чистый убыток Nissan Motor по итогам III финансового квартала (октябрь-декабрь 2019 года) составил 26,1 млрд иен.
Движок 14 февраля в 02:12
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
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