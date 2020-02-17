Технологии

ИзвестияИзвестияВ России появился новый метод воровства персональных данных

Технология набирает популярность у маркетологов, в основном у риэлторских компаний, с конца 2019 года. Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
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с чего всё началось

Всё про спам: в РФ распространяется новый метод воровства персональных данных

С конца прошлого года у маркетологов — пока в основном риелторских компаний — стремительно набирает популярность технология, позволяющая определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. После чего людей начинают атаковать звонками с предложениями о покупке.
Известия16:01

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Россиян предупредили об «эпидемии» краж персональных данных

Газета.Ru17:37

СМИ предупредило об «эпидемии» краж персональных данных россиян

РИА Новости16:46

Россиян предупредили об «эпидемии» краж с телефона

URA.Ru17:09

В России появился новый метод воровства персональных данных

Известия16:20

Зашел на сайт — получил звонок с рекламой: как компании воруют данные?

РЕН ТВ16:38

Создан новый метод воровства персональных данных

Телеканал 360°18:23

Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

РБК19:08
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Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»

Piter.tv вчера в 08:22
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Lenta.ru 15:16
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК 13:39
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Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия 12:55
Происшествия

Владимир Путин помиловал трех россиян

Двух женщин и мужчину помиловал 14 февраля Владимир Путин. Президент России подписал соответствующие указы.
Pravda.Ru 14 февраля в 08:40
Политика

Глава МИД Японии сообщил о новой фазе в переговорах с Россией

Японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры российской и японской сторон перешли в иную фазу, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:42
Здоровье

Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Shraibikus News вчера в 01:53
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ 18:53
Биатлон

IBU отнял у биатлониста Устюгова золото Олимпиады в Сочи

Сусанин вчера в 07:46
Происшествия

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

РИА Новости 21:53
Армия и оружие

Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
РИА Новости вчера в 12:32
Спорт

Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в Солт-Лейк-Сити

Павел Кулижников завоевал золото чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях – 2020.
Говорит Москва вчера в 23:26
Политика

За пост губернатора ЕАО поборется коммунист из Хабаровского края

Депутат Законодательной думы Хабаровского края, коммунист Максим Кукушкин намерен принять участие в выборах губернатора Еврейской автономии.
EastRussia 21:44
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru 14 февраля в 00:32
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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Баскетбол

Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
RT на русском 12:28
Хоккей

«Кузня» не попала в плей-офф в ВХЛ

Добавим, что в прошлом сезоне новокузнецкий клуб попал в плей-офф, но вылетел в первом раунде.
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Происшествия

В Якутии в драке школьника ударили ножом

Про версии следствия, вечером 4 февраля в Якутске парень в ходе конфликта с незнакомыми подростками на почве личных неприязненных отношений нанёс два удара ножом по телу 17-летнего школьника.
REGNUM 19:54
Игры

NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

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Армия и оружие

Эстония наглядно показала военную угрозу со стороны России

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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

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Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 19:46
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv вчера в 12:56
Общество

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Газета.Ru 21:05
Общество

Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером

Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
URA.Ru вчера в 12:27
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Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Кино

Названы 17 худших сцен секса в истории кино

Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
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Космос

NASA отбирает новых астронавтов для полёта на Луну

NASA ведёт набор новых астронавтов для осуществления полёта на Луну. Миссия будет реализована в 2024 году и получит название «Артемида».
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Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 14 февраля в 05:13
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