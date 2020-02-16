Общество
Секрет фирмыВ России появился новый миллиардер
В апреле 2019 года предприниматель попал на предпоследнюю строчку рейтинга 200 богатейших россиян — его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Если новая оценка компании в $6 млрд верна, Сторонский гарантированно попадает в список российских миллиардеров.
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Происшествия
Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями
Происшествия
СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Рухани назвал новый коронавирус «незваным гостем»
Президент Ирана Хасан Рухани выразил сожаления Китаю в связи с вспышкой нового типа коронавируса на его территории и назвал инфекцию «незваным гостем».
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Общество
Российские туристы покинули лайнер Westerdam
Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
Спорт
Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Тур», Непряева стала 12-ой
Тереза Йохауг, представляющая Норвегию, выиграла гонку преследования на втором этапе «Ски Тур».
Общество
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована на Тайване
Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване.
Биатлон
Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию
Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Политика
Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам
Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Происшествия
Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной
Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Футбол
Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Политика
Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Общество
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.