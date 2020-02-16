Общество

Секрет фирмыСекрет фирмыВ России появился новый миллиардер

В апреле 2019 года предприниматель попал на предпоследнюю строчку рейтинга 200 богатейших россиян — его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Если новая оценка компании в $6 млрд верна, Сторонский гарантированно попадает в список российских миллиардеров.
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Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Вести.Ru 09:45
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

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Двое пострадавших при нападении на храм в Москве были пономарями

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СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде

Газета.Ru вчера в 15:51
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Общество

Рухани назвал новый коронавирус «незваным гостем»

Президент Ирана Хасан Рухани выразил сожаления Китаю в связи с вспышкой нового типа коронавируса на его территории и назвал инфекцию «незваным гостем».
REGNUM 12:15
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В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
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Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира

Газета.Ru 09:58
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam

Семь российских туристов покинули в субботу стоящий в камбоджийском порту Сиануквиль круизный лайнер Westerdam, предает ТАСС.
МИР 24 вчера в 01:52
Спорт

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Тур», Непряева стала 12-ой

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Общество

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована на Тайване

Первый случай летального исхода из-за заболевания коронавирусом зафиксирован на Тайване.
News.ru 07:07
Биатлон

Слепцова и Устюгов опротестуют дисквалификацию

Биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов планируют опротестовать решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
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«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

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Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение.
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Дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Дочь Чистяковой-Ионовой Лилия старается не писать ничего о жизни родителей.
Актуальные Новости 01:38
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Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Общество

Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
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Футбол

Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
Чемпионат 05:15
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.
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Армия и оружие

Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Вестник Мордовии 10:40
Политика

Посол России в Турции сообщил о новых угрозах в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил в беседе с телеканалом «Звезда», что в его адрес продолжают поступать угрозы.
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Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
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МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Общество

В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса

Как ранее сообщал директор Китайского национального центра биотехнологических разработок при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь, несколько типов лекарств, включая Remdesivir (ремдесивир) и японский Favipiravir (Фавипивавир), во время исследований показали клиническую эффективность в лечении нового типа коронавируса.
РИА Новости 09:49
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
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В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews 11:18
Происшествия

В посылке на Казанском вокзале в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ

РБК 06:01
Культура

В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Европейско-Азиатские новости 03:14
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