с чего всё началось

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик». Об этом «Известиям» сообщил глава департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Политика Терешкова предложила снять ограничение по числу президентских сроков Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков после принятия поправок к Конституции России.

Финансы ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.

Общество Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Политика Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Авто Renault Kaptur получил обновление Новый Renault Kaptur создан в рамках стратегии по обновлению и расширению модельного ряда в классе SUV.

Политика Постпред России при ОБСЕ прокомментировал суд по делу MH17 Москва считает проходящий в Нидерландах суд по крушению Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года глубоко политизированным "судилищем", заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Спорт Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Экономика Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.

Общество ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Энергетика Цены на нефть отыграли треть обвала Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.