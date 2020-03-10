Общество
REGNUMВ России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик». Об этом «Известиям» сообщил глава департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.
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Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».Известиявчера в 17:01
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