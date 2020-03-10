Общество

REGNUMREGNUMВ России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик». Об этом «Известиям» сообщил глава департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.
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с чего всё началось

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Мошенники придумали сложную схему для кражи денег с банковских карт

Московский Комсомолец03:31

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

РБКвчера в 23:09

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Известиявчера в 17:01

Мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян

Lenta.ruвчера в 20:38

Новый способ кражи денег в интернете получил название «Белый кролик»

Красная веснавчера в 21:34

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

РИА Новостивчера в 19:47

«Известия» рассказали о схеме мошенничества через опросы за вознаграждение

ТАССвчера в 21:49
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Политика

Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета.
Piter.tv 05:35
Экономика

Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%.
RT на русском вчера в 13:24
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
РБК 05:17
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Общество

Кадыров наградил дочь медалью после модного показа в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат после участия в парижской Неделе моды.
Lenta.ru 05:32
Спорт

Большунов выиграл королевский марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов выиграл королевский марафон классическим стилем на 50 км, проходящий на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service 08 марта в 10:14
Экономика

В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК

Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
REGNUM 01:26
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Коронавирус: на Урале ищут вернувшуюся из Италии женщину

Женщина вернулась из Италии накануне, но врачей не почтила своим визитом. В результате по иску Роспотребнадзора суд отправил её на карантин.
REGNUM 04:28
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала, как переживает стресс из-за болезни матери

Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой в августе 2019 года диагностировали рак головного мозга, Анна Стрюкова, поделилась с подписчиками в соцсети Instagram переживаниями о стрессе, а также выразила благодарность тем, кто поддерживает ее.
NewInform 07 марта в 16:30
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Энергетика

Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
РИА Новости 05:41
Хоккей

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ

iReactor 02:54
Армия и оружие

Медицинские отряды спецназначения появятся в каждом военном округе

По информации «Известий», численность каждого МОСН составит порядка 200 военных медиков.
Vademecum 01:32
Финансы

Минэкономразвития дало прогноз по инфляции на фоне падения рубля

Ускорение годовой инфляции может начаться раньше, чем ожидалось на фоне волатильности на валютном рынке, в марте инфляция в марте в годовом выражении может составить 2,3-2,4%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за март.
Rambler News Service 05:12
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Армия и оружие

Forbes нашел слабое место в системе ПРО США

Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 06:16
Политика

Члена «Единой России» не пустили на Украину

Пограничники киевского аэропорта Жуляны не пустили на Украину гражданина РФ, члена «Единой России», прилетевшего из Минска.
News.ru 04:26
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН 08 марта в 20:49
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Финансы

Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
Национальная служба новостей вчера в 03:42
Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Сегодня же пресс-служба Первого канала официально подтвердила, что именно Еремеев стал новым ведущим «На самом деле».
Вокруг ТВ 05:33
Экономика

ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты

ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.
РИА Новости 04:30
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 05:38
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском 08 марта в 05:59
Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:12
Футбол

Новый стадион московского «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии

Имя легенды советского футбола и московского клуба «Торпедо» Эдуарда Стрельцова должно быть сохранено в названии новой арены.
iReactor 04:11
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