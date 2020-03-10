с чего всё началось

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик». Об этом «Известиям» сообщил глава департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Здоровье Выявлены новые симптомы коронавируса Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.

Происшествия Коронавирус: на Урале ищут вернувшуюся из Италии женщину Женщина вернулась из Италии накануне, но врачей не почтила своим визитом. В результате по иску Роспотребнадзора суд отправил её на карантин.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала, как переживает стресс из-за болезни матери Дочь российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк, у которой в августе 2019 года диагностировали рак головного мозга, Анна Стрюкова, поделилась с подписчиками в соцсети Instagram переживаниями о стрессе, а также выразила благодарность тем, кто поддерживает ее.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по инфляции на фоне падения рубля Ускорение годовой инфляции может начаться раньше, чем ожидалось на фоне волатильности на валютном рынке, в марте инфляция в марте в годовом выражении может составить 2,3-2,4%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за март.

Финансы Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

Экономика ЦБ нашел формулу продажи Сбербанка без выставления оферты ЦБ РФ нашел формулу продажи акций Сбербанка правительству без выставления оферты миноритариям, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.