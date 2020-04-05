Коронавирус
ИзвестияВ России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса
В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса. В частности, в воскресенье, 5 апреля, в управе Дмитровского района столицы заявили, что не имеют к таким сообщениям никакого отношения.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".Российская газетавчера в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Общество
В Подмосковье приостанавливают работу салонов красоты
Салоны, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, продолжат свою работу в Подмосковье, соответствующий указ опубликован на портале правительства Московской области.
Политика
Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 14 регионах России
В 14 российских регионах за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
Общество
За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве
За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Происшествия
В Тульской области мужчина открыл огонь по полицейским
64-летний житель Тульской области открыл стрельбу по сотрудникам правопорядка, стало известно evo-rus.com Инцидент произошел в ночь на 5 апреля, сообщила пресс-служба ЦО Росгвардии.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
Здоровье
В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47
Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
РЖД отменили поезда в Калининград
С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Экономика
ЦБ отказал россиянам в переносе выплат по кредитам
«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сказано в сообщении.
Общество
Раскрыты занятия россиян во время карантина
Самым популярным занятием россиян в режиме самоизоляции стало общение с семьей.
Здоровье
Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров
Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
Армия и оружие
Два луганских милиционера погибли под обстрелами ВСУ
Армия и оружие
Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту
В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
Армия и оружие
Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски
В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
Общество
Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет
В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Политика
Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы
«В ходе начавшегося в апреле с. г. призыва граждан на военную службу весны 2020 года в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Политика
Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы
Бюджету Европейского союза (ЕС) требуются значительные вложения на фоне пандемии коронавируса нового типа, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Здоровье
Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Происшествия
В Свердловской области трое детей погибли на пожаре
Сегодня ночью в Елани, в частном деревянном доме по ул. Ленина произошел пожар, жертвами которого стали трое малолетних детей.
Происшествия
В Калужской области выявили шестой случай заражения коронавирусом
Власти Калужской области сообщают о шестом случае заболевания коронавирусной инфекцией в регионе, еще 36 человек ждут подтверждения результатов анализа.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Общество
Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса
О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
Космос
На шаг ближе к колонизации Марса. Проблема с кислородом решена
Способность устройства поглощать углекислый газ и производить кислород поможет решить проблему повышенной концентрации углекислого газа в атмосфере.