На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".

с чего всё началось

В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса. В частности, в воскресенье, 5 апреля, в управе Дмитровского района столицы заявили, что не имеют к таким сообщениям никакого отношения.

В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

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