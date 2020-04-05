Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

В Москве и нескольких других городах России начали появляться объявления о санитарной обработке квартир и подъездов от коронавируса. В частности, в воскресенье, 5 апреля, в управе Дмитровского района столицы заявили, что не имеют к таким сообщениям никакого отношения.
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с чего всё началось

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".
Российская газетавчера в 23:30

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В России появился новый вид мошенничества из-за коронавируса

Lenta.ru05:08

В России появились мошенники-дезинфекторы от коронавируса

Известия04:02

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

Российская газетавчера в 23:30

Новый вид мошенничества появился в России из-за коронавируса

Телеканал 360°01:13

В России появились мошенники-дезинфекторы квартир от коронавируса

REGNUM01:12

СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса

РИА Новости00:12

СМИ сообщили о появлении мошенников-дезинфекторов из-за коронавируса

РБК02:34
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Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

В Подмосковье приостанавливают работу салонов красоты

Салоны, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, продолжат свою работу в Подмосковье, соответствующий указ опубликован на портале правительства Московской области.
РИА Новости вчера в 17:51
Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Известия 06:44
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 14 регионах России

В 14 российских регионах за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
RT на русском 06:41
Общество

За сутки 536 человек заразились коронавирусом в Москве

За сутки в Москве коронавирус выявлен у 536 человек. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
Вечерняя Москва 04:01
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

BFM.ru 02:50
Происшествия

В Тульской области мужчина открыл огонь по полицейским

64-летний житель Тульской области открыл стрельбу по сотрудникам правопорядка, стало известно evo-rus.com Инцидент произошел в ночь на 5 апреля, сообщила пресс-служба ЦО Росгвардии.
Evo-rus.com 06:20
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Здоровье

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Общество

РЖД отменили поезда в Калининград

С понедельника РЖД временно отменяют поезда в сообщении между городами России и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.
Взгляд.ру 07:04
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Экономика

ЦБ отказал россиянам в переносе выплат по кредитам

«Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», — сказано в сообщении.
Рамблер вчера в 04:53
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Самым популярным занятием россиян в режиме самоизоляции стало общение с семьей.
Peterburg2.ru 05:19
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Армия и оружие

Два луганских милиционера погибли под обстрелами ВСУ

REGNUM вчера в 23:31
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor вчера в 05:37
Армия и оружие

Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски

В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Военное дело 03:01
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Общество

Утвержден порядок выплат малоимущим семьям с детьми 3-7 лет

В России утверждены требования к порядку ежемесячной выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
9111.ru вчера в 05:15
Политика

Сотрудников военкоматов России перевели на удалённый режим работы

«В ходе начавшегося в апреле с. г. призыва граждан на военную службу весны 2020 года в целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
RT на русском 06:39
Политика

Глава Еврокомиссии заявила о необходимости «плана Маршалла» для Европы

Бюджету Европейского союза (ЕС) требуются значительные вложения на фоне пандемии коронавируса нового типа, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:32
Здоровье

Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Коммерсантъ 03 апреля в 13:09
Происшествия

В Свердловской области трое детей погибли на пожаре

Сегодня ночью в Елани, в частном деревянном доме по ул. Ленина произошел пожар, жертвами которого стали трое малолетних детей.
Накануне.Ru 02:38
Происшествия

В Калужской области выявили шестой случай заражения коронавирусом

Власти Калужской области сообщают о шестом случае заболевания коронавирусной инфекцией в регионе, еще 36 человек ждут подтверждения результатов анализа.
РИА Новости вчера в 03:50
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Общество

Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса

О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
РБК вчера в 16:30
Космос

На шаг ближе к колонизации Марса. Проблема с кислородом решена

Способность устройства поглощать углекислый газ и производить кислород поможет решить проблему повышенной концентрации углекислого газа в атмосфере.
TV BRICS вчера в 17:00
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