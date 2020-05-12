На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Эксперты уже оценивают ущерб от деятельности злоумышленников в миллионы рублей, и с каждым месяцем количество обманутых граждан растет.

с чего всё началось

Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50-300 рублей.

В России появился новый вид мошенничества с кредитными историями

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