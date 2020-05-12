Общество
РидусВ России появился новый вид мошенничества с кредитными историями
Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50-300 рублей.
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с чего всё началось
На фоне эпидемии коронавируса в России развивается новый вид мошенничества с кредитными историями. Эксперты уже оценивают ущерб от деятельности злоумышленников в миллионы рублей, и с каждым месяцем количество обманутых граждан растет.Известиявчера в 17:01
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СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями
Московский Комсомолецвчера в 20:12
Исправленному не верить: в России растёт число мошенничеств с кредитными историями
Известиявчера в 17:01
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
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Происшествия
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Следователи в Подмосковье предъявили обвинение хозяину частного хосписа в Красногорске после гибели 11 людей в пожаре, он полностью признал вину и раскаялся, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
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Власти Москвы рассказали о системе, выявляющей авто без спецпропусков
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Общество
Маск объявил о возобновлении производства на заводе в Калифорнии
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что производство на линиях калифорнийского завода возобновляется.
Коммерсантъ вчера в 20:27
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости вчера в 16:09
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Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Москвичам объяснили, как маска и перчатки защищают от коронавируса
Департамент здравоохранения столицы сообщил, что только одновременное ношение медицинской маски и перчаток поможет защититься от коронавируса.
Москва 24 03:27
Общество
В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
Автоспорт
Феттель покинет «Феррари» в конце сезона
Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Общество
Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Происшествия
Авиаэксперт реконструировал на видео крушение Ан-148 «Москва-Орск»
Авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов в своем Youtube-канале опубликовал видеореконструкцию крупнейшей авиакатастрофы в истории Оренбургской области — крушение борта «Саратовских авиалиний» Ан-148 «Москва-Орск» в Раменском районе Московской области.
Orenburg.media 04:04
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Общество
Всех жителей Уханя протестируют на коронавирус
Власти Уханя, который в конце прошлого года стал очагом распространения коронавируса, поручили провести тестирование всех жителей и мигрантов, сообщает Pengpai News.
РБК 02:56
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Двукратная чемпионка России в одиночном катании Анна Щербакова опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она ушла из группы Этери Тутберидзе.
Российская газета 04:33
Происшествия
Жертв изнасилования обвиняют в нарушении режима самоизоляции в Красноярске
Сотрудники полиции Красноярска составили материалы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, обратившихся к патрульным после перенесенного сексуального насилия.
Газета.Ru 04:34
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Жители норвежского города Варде, где расположена американская радиолокационная система "Глобус", переживают из-за возможной реакции на этот радар со стороны России, передают норвежские СМИ.
Газета.Ru 03:09
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Обращение транслировал телеканал «Россия 24».
В курсе.ру вчера в 09:23
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделки
Сбербанк до 30 июня будет дополнительно снижать ставку по ипотеке на 0,3 п. п. при регистрации договора онлайн, сообщает банк.
Ведомости 05:21
Происшествия
При пожаре в Петербурге погибли пациенты из одной палаты
При пожаре в реанимации больницы Святого Георгия погибли больные из одной палаты, в соседних помещениях люди не пострадали, сообщил прокурор Петербурга Сергей Литвиненко.
Интерфакс 03:36
Армия и оружие
В США рассказали об «избитых» МиГ-29 в Сирии
The Drive оценил видеозаписи с самолетами, которые опубликовало Минобороны Сирии. В США рассказали об "избитых" МиГ-29 в Сирии.
Piter.tv 01:55
Здоровье
В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС
По данным американского университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% - это самый низкий показатель среди стран, где больше сорока тысяч заболевших.
Эхо Москвы вчера в 09:02
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Представители индустрии коммерческой недвижимости, собственники и управляющие бизнес-центров и бизнес-парков (в портфеле которых более 4 млн кв. м недвижимости) выступают против готовящегося законопроекта.
РБК 05:00
Политика
В команде Зеленского осудили Гордона за интервью с Поклонской
Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил украинского журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у экс-прокурора Крыма и депутат Госдумы Натальи Поклонской.
Украина.ру 04:39