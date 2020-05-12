Коронавирус
РидусВ России появился новый вид мошенничества с кредитными историями
Как сообщает газета «Известия», граждан завлекают на фейковые сайты, предлагая услуги по улучшению кредитной истории за символическую сумму в 50-300 рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.Известия15:00
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: в России распространяется новый вид мошенничества с кредитными историями
Московский Комсомолец20:12
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Голикова: России придется жить с коронавирусной инфекцией
Вирус никуда не уйдет, поэтому России придется жить с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 11:20
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Космос
На ближайшем к Земле коричневом карлике обнаружены облачные слои
10.05.2020 Коричневый карлик Luhman 16A – ближайший к Земле.
Портал Поиск вчера в 11:22
Общество
В Кузбассе режим повышенной готовности продлили до 17 мая
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 17 мая, с 12 мая в регионе начнут снимать связанные с ним ограничения, вводить цифровые пропуска в области пока не будут, заявил губернатор Кемеровской Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:22
Наука
Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта
Специалисты обнаружили, что если человек ежедневно воспринимает новую информацию, ему необходимо выделять больше времени на сон.
Rusargument 19:00
Футбол
Медведев о заявлении Путина: «Оно отражает то, что мы достигли стабилизации. Это позволит вернуться к тренировкам»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что окончание нерабочих дней позволит команде вернуться к тренировкам.
Sports.ru 15:39
Единоборства
Нганну за 20 секунд отправил в нокаут Розенструйка
Представитель Франции отправил своего соперника в нокаут спустя менее 20 секунд с начала поединка.
ProstoProSport 09 мая в 23:50
Футбол
Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»
Бомбардир.ру 17:44
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Общество
Путин поручил назначить дополнительные выплаты семьям с детьми
Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Оформить граждане смогут её на портале Госуслуг.
Усолье.Инфо 10:33
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
Кино
«Сила в правде»: фильму «Брат 2» исполнилось 20 лет
Сегодня исполняется 20 лет со дня премьеры фильма «Брат 2». Вторую часть культовой картины Алексея Балабанова презентовали в кинотеатре «Пушкинский».
МИР 24 11:53
Происшествия
Взрыв газового баллона произошел на «Восточной верфи» во Владивостоке
Взрыв газового баллона произошел во вторник на судостроительном предприятии "Восточная верфь" во Владивостоке.
ТАСС 20:21
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе: жаль, что Трусова с родителями совершила ошибку
РИА Новости 05:20
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован во вторник на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, информирует региональный главк МЧС России.
РИА Новости 19:48
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Единоборства
Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи
DixiNews вчера в 06:49
Экономика
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде
Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ
Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости вчера в 08:32
Авто
Продажи Tesla Model 3 в Китае упали на 64 % в апреле, несмотря на восстановление рынка электромобилей
Стало известно о том, что в апреле этого года продажи седанов Tesla Model 3 на рынке Китая сократились на 64 % по сравнению с предыдущем месяцем, несмотря на восстановление рынка электромобилей.
3DNews 04:14
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Политика
Трамп объяснил отказ носить маску
Президент США Дональд Трамп заявил, что не носит медицинскую маску в период эпидемии коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.
Известия 18:49
Общество
Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности»
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса.
РБК 14:05
Общество
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Новые дополнительные меры поддержки правительство России окажет и семьям с детьми.
Известно.ру 12:58