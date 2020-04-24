Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом. В Ненецком автономном округе выздоровел единственный больной, рассказал врио губернатора округа Юрий Бездудный во "ВКонтакте". По его словам, единственный заболевший в НАО уже выздоровел, поэтому регион свободен от коронавируса.
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Единственный заразившийся коронавирусом в НАО выздоровел

РИА Новостивчера в 16:39

В Ненецком округе выздоровел единственный заразившийся COVID-19

РБКвчера в 17:38

Единственный пациент с COVID-19 в НАО выздоровел

Национальная служба новостейвчера в 17:36

В Ненецком округе выздоровел единственный пациент с COVID-19

Известиявчера в 19:15

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

REGNUMвчера в 12:48

В НАО выздоровел единственный пациент с коронавирусом

Аргументы и Фактывчера в 11:15

Единственного пациента с коронавирусом в НАО выписали из стационара

Интерфакс - Россиявчера в 09:35
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Политика

Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу

Главный храм Вооружённых сил России в Подмосковье планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик.
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Здоровье

16 человек за сутки в Саратовской области заразились коронавирусом

На 24 апреля в Саратовской области подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом, 19 из них уже выздоровели.
Kursk.com 02:41
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Политика

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.
РИА Новости 04:48
Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заболели еще 72 человека

Общее число заболевших составляет уже 82 человека.
Губерния (г. Челябинск) 04:05
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости вчера в 09:29
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Общество

В Крыму выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Крым выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
Парламентская газета 03:51
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Общество

«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Lenta.ru вчера в 16:31
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Армия и оружие

Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет

Народные новости вчера в 03:54
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Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе.
РБК 04:03
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Финансы

ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке

Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
ТАСС 03:18
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Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
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Биатлон

Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР

Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
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Происшествия

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в Крыму

Недалеко от дома обнаружили тело брата погибшей женщины с признаками суицида.
ТАСС 04:07
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Общество

Кабмин Чехии отменил запрет на свободное передвижение граждан в стране

В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 23:01
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Игры

Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru вчера в 09:32
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Общество

В Пензенской области выявлено заражение SARS-CoV-2 еще у 21 человека

Пенза, 24 апреля 2020, 11:17 — REGNUM В Пензенской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией, по данным на 24 апреля, у 232 человек.
REGNUM 04:17
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Здоровье

В Подмосковье медики пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом

В возможном заражении 52 медиков обвинили администрацию сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы.
Live24 01:59
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
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Происшествия

В Курске скончалась четвёртая пациентка с подтверждённым коронавирусом

Ранее в регионе сообщали о четырёх скончавшихся пациентах с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 04:20
Происшествия

Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция

Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
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Здоровье

Восьмой человек скончался от коронавируса в Нижегородской области

Уже восьмой человек скончался в Нижегородской области, заразившись коронавирусной инфекцией.
В Городе N 04:00
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
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Культура

Вышла финальная серия нового «Простоквашино»

Культуромания 01:29
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с самоизоляцией число заказов еды на дом выросло, в городе работают порядка 60 тысяч курьеров.
Говорит Москва 04:16
Экономика

ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты

Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
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Экономика

Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя

Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса.
РБК 01:00
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Музыка

Юрий Башмет материально поддержит музыкантов

Юрий Башмет совместно с «Русским концертным агентством» принял решение оказать материальную поддержку музыкантам, работающим в классическом направлении.
Inc-news.ru вчера в 17:43
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