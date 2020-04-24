В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом. В Ненецком автономном округе выздоровел единственный больной, рассказал врио губернатора округа Юрий Бездудный во "ВКонтакте". По его словам, единственный заболевший в НАО уже выздоровел, поэтому регион свободен от коронавируса.

В России появился регион без коронавируса

Политика Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. 731

Финансы ЦБ обновил рекорд по продаже валюты на внутреннем рынке Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 23 апреля на сумму 23 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. 77

Политика США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий "В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу. 689

Игры Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 29

Политика Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп. 395

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Происшествия Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ. 50

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом Ранее сообщалось, что в Москве в связи с самоизоляцией число заказов еды на дом выросло, в городе работают порядка 60 тысяч курьеров.

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года. 2

Экономика Аналитики оценили влияние пандемии на продажи элитного алкоголя Объем продаж редкого виски в первом квартале 2020 года снизился впервые за последние десять лет из-за отмены ряда аукционов на фоне пандемии коронавируса. 2