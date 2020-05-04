Общество
Lenta.ruВ России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса
На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Как сообщает сайт правительства, в перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются.Российская газета02:00
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Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом
В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
Здоровье
Врачи предсказали «масочное» будущее
В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
Общество
В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса
Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
Политика
Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп
По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Хоккей
Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком
RT на русском 03:57
Общество
В Якутии ввели карантин в общежитии СВФУ, где выявили коронавирус
Карантин ввели в одном из общежитий студенческого городка Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), где у учащегося выявили коронавирус, остальные студенты из этого корпуса находятся под контролем врачей, сообщается на официальной странице СВФУ в Instagram.
РИА Новости 06:08
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Футбол
Холанд назвал обладателя «Золотого мяча»-2025
Soccer.ru 03:41
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек
За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
РБК 04:03
Наука
Ученые узнали, как повысить урожайность при экстремальных температурах
Ученые приводят для примера кондиционеры, у которых «умные» регуляторы температуры сообщают им о необходимости включиться, когда солнце зашло, и когда нужно выключиться, чтобы сохранить энергию.
ИА Красная Весна 05:57
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Происшествия
В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли, трое попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
РИА Новости 06:02
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58
Авто
Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет
Тарантас Ньюс 04:09
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Культура
Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»
Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
Армия и оружие
В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
Военное дело вчера в 02:21
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Шоу-бизнес
«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе
Popcornnews.ru 06:00
Футбол
Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в «Барселону»
По данным источника, 28-летний бразилец в случае продления контракта с «ПСЖ» должен был получить подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
Metaratings 05:00
Транспорт
Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска
Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Меры предосторожности из-за коронавируса какое-то время придется соблюдать всем, включая президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:21