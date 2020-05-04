с чего всё началось

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.

В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

Здоровье Врачи предсказали «масочное» будущее В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным. 16

Общество В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» . 985

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Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 286

Общество В Якутии ввели карантин в общежитии СВФУ, где выявили коронавирус Карантин ввели в одном из общежитий студенческого городка Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), где у учащегося выявили коронавирус, остальные студенты из этого корпуса находятся под контролем врачей, сообщается на официальной странице СВФУ в Instagram.

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Наука Ученые узнали, как повысить урожайность при экстремальных температурах Ученые приводят для примера кондиционеры, у которых «умные» регуляторы температуры сообщают им о необходимости включиться, когда солнце зашло, и когда нужно выключиться, чтобы сохранить энергию.

Здоровье В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 412

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Общество Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования. 16

Общество Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники» Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве. 20

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Транспорт Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий. 13