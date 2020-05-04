Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
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 правительства, в перспективе при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются.
Российская газета02:00

Подробнее о событии

Правительство запустило на своем сайте услугу информационной поддержки граждан и предпринимателей

Вести.Ru04:40

Белый дом оцифровал все, что он делает для бизнеса и граждан

Коммерсантъ05:31

Как получить пособия на детей и льготы по налогам: правительство запустило сервис для граждан и бизнеса

Комсомольская правда02:00

Правительство запустило инфосервис о поддержке в условиях коронавируса

Москва 2402:37

Кабмин РФ запустил сервис о мерах поддержки граждан и бизнеса при пандемии

Газета.Ru02:22

Новый сервис поможет узнать о мерах поддержки во время пандемии коронавируса

Российская газета02:00

Кабмин запустил сервис для поддержки граждан и бизнеса в связи с COVID

РЕН ТВ02:41
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:17, Ашберн
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Происшествия

В Алтайском крае умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом

В Алтайском крае официально зафиксировали второй случай смерти пациента, инфицированного коронавирусом.
Толк 04:27
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Здоровье

Врачи предсказали «масочное» будущее

В будущем ношение медицинской маски, скорее всего, станет чем-то привычным и обыденным.
РИА Новости 03:31
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Общество

В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса

Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» .
Мой Брянск вчера в 11:46
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Политика

Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп

По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.
Live24 01:54
Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Хоккей

Тренер «Авангарда» сравнил Капризова с Овечкиным и Ковальчуком

RT на русском 03:57
Общество

В Якутии ввели карантин в общежитии СВФУ, где выявили коронавирус

Карантин ввели в одном из общежитий студенческого городка Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), где у учащегося выявили коронавирус, остальные студенты из этого корпуса находятся под контролем врачей, сообщается на официальной странице СВФУ в Instagram.
РИА Новости 06:08
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
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Общество

Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

РИА Новости 06:08
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Футбол

Холанд назвал обладателя «Золотого мяча»-2025

Soccer.ru 03:41
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у более 10,5 тыс. человек

За последние 24 часа в России выявили 10 581 человека, зараженного коронавирусом, сообщает оперативный штаб по противодействию инфекции.
РБК 04:03
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Наука

Ученые узнали, как повысить урожайность при экстремальных температурах

Ученые приводят для примера кондиционеры, у которых «умные» регуляторы температуры сообщают им о необходимости включиться, когда солнце зашло, и когда нужно выключиться, чтобы сохранить энергию.
ИА Красная Весна 05:57
Здоровье

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
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Происшествия

В Рязани два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли, трое попали в больницу из-за пожара в жилом доме в Рязани, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
РИА Новости 06:02
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко потратила на пластические операции 1 миллион рублей

iReactor 06:10
1
Общество

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном Департаменте образования.
Известия 06:08
16
Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Временный стационар на 1,2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 размесят в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
Коммерсантъ 05:58
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Авто

Легендарной «Копейке» исполнилось 50 лет

Тарантас Ньюс 04:09
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Политика

В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы

Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
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Культура

Названа дата начала второго сезона шоу «Маска»

Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата.
Актуальные Новости вчера в 05:14
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Армия и оружие

В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия

Военное дело вчера в 02:21
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
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Шоу-бизнес

«Боюсь, что ее убьют»: Соловьев о Ксении Собчак и крабовом бизнесе

Popcornnews.ru 06:00
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Футбол

Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в «Барселону»

По данным источника, 28-летний бразилец в случае продления контракта с «ПСЖ» должен был получить подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
Metaratings 05:00
Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
RT на русском вчера в 17:40
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Меры предосторожности из-за коронавируса какое-то время придется соблюдать всем, включая президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:21
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