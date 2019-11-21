Технологии

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииПоезда и самолеты в России обеспечат высокоскоростным интернетом

В России планируют создать беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, сообщает газета «Известия». Соответствующий проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ).
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с чего всё началось

Скорый доступ: для поездов и самолетов готовят быстрый интернет

В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

«Известия»: НТИ начнет внедрение высокоскоростного интернета на транспорте к 2022 году

ТАССвчера в 18:39

В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет

REGNUMвчера в 17:44

Поезда и самолеты в России планируют обеспечить интернетом

Известиявчера в 17:08

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

РИА Новостивчера в 16:56

Российские поезда и самолеты хотят оснастить быстрым интернетом

Телеканал 360°вчера в 19:35

«Известия» узнали о запуске быстрого интернета в поездах и самолетах

РБКвчера в 19:55

Поезда и самолеты в РФ хотят обеспечить высокоскоростным интернетом

РЕН ТВ01:07
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Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Кино

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Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
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В Станице Луганской восстановили пешеходный мост

Мост на КПП Станица Луганская открыли для пешеходов, сообщает РИА ФАН.
Радио Sputnik вчера в 12:50
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Московский Комсомолец 03:17
Космос

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Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
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Экономика

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Вечерняя Москва 00:17
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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

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Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
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Политика

Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»

Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
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Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
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Forbes представил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые представил рейтинг самых богатых блогеров из российского Instagram. Первую строчку заняла Ксения Собчак.
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Известия 19 ноября в 10:25
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В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
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Происшествия

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Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Российская газета 03:10
Общество

Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении

В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
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Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

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Происшествия

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В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
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Наука

Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий

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Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
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Политика

США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»

Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
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Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
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