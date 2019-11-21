Технологии
Общественное телевидение РоссииПоезда и самолеты в России обеспечат высокоскоростным интернетом
В России планируют создать беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, сообщает газета «Известия». Соответствующий проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ).
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Политика
В Станице Луганской восстановили пешеходный мост
Мост на КПП Станица Луганская открыли для пешеходов, сообщает РИА ФАН.
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Экономика
Новые льготы для инвесторов появятся в Москве
Новые льготы для инвесторов могут появиться в столице с 1 января 2020 года.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Гаджеты
Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ
Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Политика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Общество
Forbes представил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые представил рейтинг самых богатых блогеров из российского Instagram. Первую строчку заняла Ксения Собчак.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Происшествия
В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро
Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Общество
Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении
В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Происшествия
Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери
В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
Наука
Выведена формула пересчета возраста собак в человеческий
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.