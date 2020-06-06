В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. База данных будет включать более 30 позиций, в частности ФИО, дату и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи.

В России появится единый регистр сведений о гражданах

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