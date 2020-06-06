В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны. Соответствующий закон подписал в понедельник президент Владимир Путин.

В России появится федеральный регистр сведений о населении

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