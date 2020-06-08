В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны. Соответствующий закон подписал в понедельник президент Владимир Путин.

В России появится федеральный регистр сведений о населении

Экономика Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6% Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. 25

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала загородный дом Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад. 2

Общество Путин подписал закон о переносе туров Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг. 2

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1,2K

Общество С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.

Футбол Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки В сезоне-2019/20 22-летний Ларссон провёл 21 матч за «Спартак», забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

Политика Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента. 200

Футбол В Серии А проведут плей-офф, если сезон снова приостановится В Серии А прибегнут к плей-офф или специальному алгоритму, если сезон, который возобновится 20 июня, придется снова приостановить из-за пандемии коронавируса, сообщает Gazzetta dello Sport.

Общество Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 63

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 655

Футбол Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом» Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17 В окружном суде Гааги 8 июня возобновились слушания по делу о крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года под Донецком. 12

Происшествия В центре Екатеринбурга машина врезалась в толпу людей В Екатеринбурге на перекрёстке Малышева и Мамина-Сибиряка автомобиль в результате аварии врезался в толпу пешеходов.

Общество Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему. 59

Путешествия Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве. 70

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 961

Авто Конкурент Toyota Highlander — Geely HaoYue поступил в продажу Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander. 6

Авто Тестовое производство новых двигателей запустили на «КамАЗе» Серийное производство новых силовых установок начнется в 2021 году. Тем временем на фото показали электрические КамАЗы.