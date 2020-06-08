Политика
Российская газетаВ России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны. Соответствующий закон подписал в понедельник президент Владимир Путин.
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Общество
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео
Российская газета 06:28
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Общество
Алексей Ягудин назвал чернокожих трансгендеров «ошибкой Земли»
Народные новости 10:45
Технологии
На корпусе Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 нашли тайное послание
На корпусе Xbox One X Cyberpunk 2077 было найдено тайное послание.
Дни24 06:11
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Общество
СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
Футбол
Ларссон: «Спартак» постарается попасть в еврокубки
В сезоне-2019/20 22-летний Ларссон провёл 21 матч за «Спартак», забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
RT на русском 11:47
Политика
Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Общество
Непродовольственные магазины открылись в Петербурге
С понедельника, 8 июня, в Петербурге возобновили работу непродовольственные магазины.
Питерские заметки 06:59
Футбол
В Серии А проведут плей-офф, если сезон снова приостановится
В Серии А прибегнут к плей-офф или специальному алгоритму, если сезон, который возобновится 20 июня, придется снова приостановить из-за пандемии коронавируса, сообщает Gazzetta dello Sport.
LiveSport.ru 12:28
Общество
Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз
За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз.
РБК 10:54
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17
В окружном суде Гааги 8 июня возобновились слушания по делу о крушении пассажирского самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года под Донецком.
Интерфакс 04:36
Происшествия
В центре Екатеринбурга машина врезалась в толпу людей
В Екатеринбурге на перекрёстке Малышева и Мамина-Сибиряка автомобиль в результате аварии врезался в толпу пешеходов.
Уральский меридиан 11:48
Общество
Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма в России планируется с 1 июля
Россия готова к постепенному открытию курортного сезона и внутреннего туризма, заявил премьер министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.
Finam.Ru 06:14
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Авто
Конкурент Toyota Highlander — Geely HaoYue поступил в продажу
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили вчера в 22:58
Авто
Тестовое производство новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Серийное производство новых силовых установок начнется в 2021 году. Тем временем на фото показали электрические КамАЗы.
ГЛАС.RU 07:33
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21