Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны. Соответствующий закон подписал в понедельник президент Владимир Путин.
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении

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