Технологии
Lenta.ruВ России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Ростелеком», который работает над технической частью процесса. Система позволит ускорить внедрение в России виртуальных SIM-карт (eSIM).
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 02:52, Вашингтон
Космос
Запуск «Протона-М» со спутниками вновь отложили
Известия 01:44
Общество
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском вчера в 13:09
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
RT на русском 01:03
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 22 сентября в 17:37
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия
В Красноярском крае пропала семья из четырёх человек
В Тюхтетском районе Красноярского края 125 сотрудников полиции разыскивают пропавшую семью из четырёх человек.
REGNUM 02:48
Наука
Ученые из России создали лазер для защиты планеты от астероидов
Российские ученые вместе со своими коллегами из США разработали лазерную установку для защиты Земли от падения астероидов.
iReactor вчера в 23:44
Происшествия
Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
Вести.Ru вчера в 15:50
Происшествия
Подавший в отставку мэр Новокуйбышевска госпитализирован с ранением
Следователи устанавливают обстоятельства получения ранения бывшим мэром Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимиром Фоминым, который накануне подал заявление об отставке.
Интерфакс 02:45
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ вчера в 05:47
Гаджеты
Экран iPhone 11 Pro Max оказался лучшим на рынке
Astera вчера в 12:58
Транспорт
В Госдуме предложили лишать прав за нарушения ПДД на велосипеде
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать водительских прав автомобилистов, которые грубо нарушили правила дорожного движения на велосипеде или самокате.
AutoNews 02:46
Здоровье
Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше
По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
Вести.Ru 00:55
Футбол
Роналду не включил Месси в тройку лучших при выборе игрока года ФИФА
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не включил форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси в тройку лучших при голосовании за обладателя приза игроку года по версии ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный доктор рассказал, что в молодости всегда думал, что продолжительность жизни ракового больного зависит от количества метастазов и локализации опухоли.
iReactor вчера в 19:53
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил о планах сооснователей Qiwi выйти из бизнеса
Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, сооснователи группы хотят выйти из бизнеса полностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:40
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Космос
Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей вчера в 02:31
Общество
Роскачество представило результаты проверки детской воды
Роскачество провело проверку детской воды на российском рынке, вся продукция признана безопасной.
RT на русском 02:08
Общество
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".
РИА Новости 01:25
Шоу-бизнес
Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир
Авторы канала ссылаясь на собственные источники пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара в Чебоксарах
Четыре человека погибли при возгорании деревянной постройки на территории коллективного садового товарищества в Чебоксарах.
РБК 02:43