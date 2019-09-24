В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.

с чего всё началось

Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Ростелеком», который работает над технической частью процесса. Система позволит ускорить внедрение в России виртуальных SIM-карт (eSIM).

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

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