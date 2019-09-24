В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.

с чего всё началось

«Ростелеком» создаст систему удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу. В будущем для регистрации в сети нужно будет лишь сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон.

Идентификация абонентов по фото и голосу появится в России

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