Технологии
iReactorИдентификация абонентов по фото и голосу появится в России
«Ростелеком» создаст систему удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу. В будущем для регистрации в сети нужно будет лишь сфотографироваться на камеру компьютера или телефона и сказать несколько слов в микрофон.
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с чего всё началось
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.Известиявчера в 17:01
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