Недвижимость
Горобзор.руВ России появится льготная ипотека под 6,5%
В России 1 мая заработает новая льготная ипотека под 6,5%. Об этом сообщает «ТАСС». Новая программа предназначена для покупателей жилья в новостройках. Отмечается, что заявки на ипотеку банки начали принимать с 20 апреля.
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Эксперт: около 30 тыс. сделок с жильем могут заключить в Москве по льготной ипотеке
ТАСС17 апреля в 11:16
Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой программы льготной ипотеки
Pro Город Самара17 апреля в 02:57
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвы16 апреля в 20:07
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Комментарии
Общество
Власти Италии заявили о снижении числа зараженных коронавирусом
Рим, 20 апреля 2020, 19:33 — REGNUM Количество жителей Италии, заражённых коронавирусом, впервые снизилось с начала эпидемии SARS-CoV-2 в стране, сообщил 20 апреля на брифинге глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
REGNUM 12:33
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Кино
Режиссер «Стражей Галактики» рассказал о дальнейшей судьбе Таноса
Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн поделился подробностями о третьей части фильма, а также рассказал о дальнейшей судьбе Таноса.
NewInform 02:58
Общество
Курсантов ВМА массово тестируют на коронавирус
Вечером 12 апреля курсантов вновь заселили в общежитие Академии, так как необходимо продолжать репетиции парада — так им объявили.
МР7.ру вчера в 11:13
Кино
Джеймс Ганн посоветовал «Ночной дозор» для просмотра в изоляции
Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 05:03
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Политика
Порошенко получил $200 млн за закрытие дела Burisma — Телиженко
Киев, 20 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко получил около $200 млн за закрытие дела в отношении компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.
REGNUM 03:42
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове
Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы.
1rnd.ru 08:24
Общество
В Ростове начали выдавать разрешения для перемещения по городу
Сегодня, с 20 апреля и до 22 апреля включительно, для сотрудников организаций, чья работа не приостановлена в связи с пандемией по коронавирусу, администрация Ростова начала выдавать разрешения для передвижения по городу, сообщает сайт города.
Южная служба новостей 02:36
Общество
Верховный суд начнет проводить заседания по веб-камере
В суде напомнили, что стороны судебного процесса могут обращаться в суды с заявлением о своем участии в заседании по видео-конференц-связи.
Rambler News Service 10:47
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Политика
Политолог: Владикавказ может зажечь общероссийскую волну протестов
Причиной массового выступления во Владикавказе стала социальная обстановка в результате введения ограничительных мер по коронавирусу, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.
Росбалт 11:54
Происшествия
Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии
Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Происшествия
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку
В Туле изнасиловали 17-летнюю девушку По неофициальной информации, это произошло, когда потерпевшая была в гостях.
MySLO.ru 09:49
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold 2 получит прочный дисплей
Megaobzor.com 12:04
Происшествия
В Карачаево-Черкесии убили женщину и двоих детей
Черкесск, 20 апреля 2020, 18:08 — REGNUM В Карачаево-Черкесии убиты три человека — женщина и двое детей.
REGNUM 11:08
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм 04:59
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Общество
Ростовчан обвинили в создании очередей возле пунктов выдачи пропусков
В первый день выдачи новых пропусков, которые начинают действовать с 23 апреля, ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в пункты выдачи.
1rnd.ru 10:25
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими.
РБК 12:00
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05