В России 1 мая заработает новая льготная ипотека под 6,5%. Об этом сообщает «ТАСС». Новая программа предназначена для покупателей жилья в новостройках. Отмечается, что заявки на ипотеку банки начали принимать с 20 апреля.

В России появится льготная ипотека под 6,5%

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