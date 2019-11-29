Общество

Взгляд.руВзгляд.руМедведев распорядился о создании российского аналога Википедии

5 ноября президент Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку заявил, что «Википедию» в России лучше заменить новой Большой российской энциклопедией, созданной в электронном виде. Запуск портала Большой российской энциклопедии запланирован на конец весны 2022 года.
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Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

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В России распорядились создать общенациональный энциклопедический портал

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РБКвчера в 15:15

Медведев подписал постановление о российской «Википедии»

Росбалтвчера в 12:41
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На Украине заявили о потере смысла существования страны

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РИА Новости 04:39
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Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

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Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
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В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
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Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне

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В ходе российско-украинских переговоров по газу в Вене были сделаны шаги вперед, заявил 29 ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель.
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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020

Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
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AMD странно выбрала конкурентов для своих новейших процессоров Ryzen Threadripper

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Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
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