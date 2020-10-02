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РИА Новости
РИА Новости

В России появится новая особая экономическая зона

На текущий момент в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 миллиарда рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 40 тысяч новых рабочих мест, напомнили в Минэкономразвития.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России появится новая особая экономическая зона

Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Красноярском крае, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости2 октября в 06:30
Подробнее о событии
ТАСС

Минэкономразвития подготовило проект создание ОЭЗ в Красноярском крае

ТАСС2 октября в 06:33
7 канал Красноярск

В Красноярском крае хотят создать особую экономическую зону

7 канал Красноярсквчера в 20:05
Городские новости. Красноярск

Минэкономразвития РФ рассматривает проект создания особой экономической зоны в Красноярске

Городские новости. Красноярск2 октября в 08:59
Фонтанка.Ру

Енисейская Сибирь. В России появится еще одна особая зона с таможенными и налоговыми льготами

Фонтанка.Ру2 октября в 07:00
ДЕЛА.ru

В Красноярске готовятся создать особую экономическую зону

ДЕЛА.ru22:42
РИА Новости

В России появится новая особая экономическая зона

РИА Новости2 октября в 06:30
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предложило создать особую экономическую зону в Красноярском крае

Минэкономразвития России2 октября в 05:45

ВОЗ призвала РФ не возобновлять жесткие ограничения из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 2 октября предостерегла российские власти от повторного введения жестких ограничений на фоне роста новых случаев COVID-19.
ВОЗ призвала РФ не возобновлять жесткие ограничения из-за коронавируса
Известиявчера в 23:30
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Уволен участковый, выдавший поддельную справку по делу актера Ефремова

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что из органов внутренних дел по отрицательным мотивам уволен участковый уполномоченный полиции Котельниковского отдела полиции.
Вести.Ruвчера в 18:05
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Врач Трампа сохраняет «осторожный оптимизм» в лечении президента США

Как сообщил лечащий врач президента Шон Конли, команда специалистов военно-медицинского центра имени Уолтера Рида «с осторожным оптимизмом» оценивает состояние здоровья господина Трампа.
Коммерсантъ21:54
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В Крыму назвали заявление американского дипломата о полуострове бредом

Ранее украинские СМИ сообщили, что Волкер во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета предложил лишить Россию "возможности использовать" Крым, в частности порт Севастополя.
РИА Новостивчера в 10:23
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В Саратове объявили в розыск подозреваемого в коррупции полицейского

Оперативник главка МВД по Саратовской области, ставший фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки, скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщило областное управление СК России.
РИА Новостивчера в 10:46
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Пашинян назвал беспрецедентной атаку Азербайджана на Нагорный Карабах

Обороняющаяся Нагорно-Карабахская Республика почти неделю выдерживает совместный натиск азербайджанской армии и турецких наемников, масштаб которого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентным для XXI века.
Слово и Деловчера в 10:38
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