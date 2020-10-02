В России появится новая особая экономическая зона
На текущий момент в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, которые привлекли 817 резидентов с осуществленным объемом инвестиций более 445 миллиарда рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 40 тысяч новых рабочих мест, напомнили в Минэкономразвития.В источнике
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В России появится новая особая экономическая зона
Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Красноярском крае, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством, сообщила пресс-служба ведомства.
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