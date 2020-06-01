Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняВ России появится новая программа поддержки бизнеса

Еще один способ поддержки бизнеса появится в России. Он представляет собой кредитную программу поддержки занятости под 2% годовых для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, сообщает ТАСС.
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Поддержка бизнеса в период эпидемии

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В России придумали еще один способ поддержать бизнес

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В России стартует программа льготного кредитования для поддержки предприятий

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Заявки на льготные кредиты под 2% за день подали более 400 бизнесменов Ставрополья

ТАССвчера в 07:42
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
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Александр Невский завершил работу над новым фильмом

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Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
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Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений Правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.
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Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
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В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса

В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada

Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
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Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

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Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
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