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Общество Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале. 28

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