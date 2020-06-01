Экономика
Экономика сегодняВ России появится новая программа поддержки бизнеса
Еще один способ поддержки бизнеса появится в России. Он представляет собой кредитную программу поддержки занятости под 2% годовых для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, сообщает ТАСС.
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Космос
«Роскосмос» изготовит 20 «царь-двигателей» до 2027 года
РИА Новости 03:30
Экономика
Инфекционную больницу Ростова построит самый богатый депутат ЗСРО
Строительством новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону займётся ОАО "Ростовгражданпроект".
Бизнес-газета 04:14
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Здоровье
Сипягина просят скорее открыть фитнес-клубы во Владимирской области
Ассоциации операторов фитнес-индустрии России просит губернатора Владимира Сипягина и главного санитарного врача региона Татьяну Данилову в кратчайшие сроки разрешить физкультурно-оздоровительным учреждениям возобновить работу во Владимирской области.
ПроВладимир 04:24
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 178 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 8 536 человек, 178 пациентов умерли. Об этом 3 июня сообщает оперативный штаб.
Телеканал RTVI 03:37
Происшествия
В СК передали четыре уголовных дела основателя «Омбудсмена полиции»
Четыре уголовных дела, фигурантом которых является создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, переданы из столичного главка МВД России в ГСУ СК России по Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 04:32
Политика
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Россия и Украина выходят на постепенную стабилизацию по ситуации с распространением COVID-19, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
РИА Новости 04:05
Кино
Александр Невский завершил работу над новым фильмом
Кинобизнес сегодня 03:17
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
Общество
Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества рассказали о содержании токсинов во фруктах и овощах.
ТАСС 01:06
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Биатлон
Правление СБР предъявило обвинения Драчеву
Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений Правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.
Спорт день за днем вчера в 08:19
Происшествия
В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло рано утром в среду в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге, погиб один человек, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 03:38
Общество
В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали еще 8536 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 04:19
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 03:17
Здоровье
В Пермском крае выявлено 72 новых случая коронавируса
В регионе снова побит рекорд по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки.
Business Class (Пермь) 03:54
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня вчера в 02:39
Политика
На Украине выступили за проведение переговоров по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США другой формат переговоров по ситуации в Донбассе.
Городовой вчера в 01:36
Энергетика
«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике
«Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» может начать добывать в Арктике не только нефть, но и разрабатывать газовые запасы.
РБК 04:08
Политика
Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
Газета.Ru вчера в 03:30
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Здоровье
Al Jazeera (Катар): эффективный японский препарат и «красная зона» изоляции. Подробная информация о российском способе борьбы с коронавирусом (Al Jazeera)
Всего было зарегистрировано 4693 смертельных исходов. Начнем с лекарственного препарата, который в настоящее время использует Россия.
ИноСМИ вчера в 20:30
Общество
Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы
Пенсионный фонд России (ПФР) в Амурской области потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы.
URA.Ru 03:03
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
Znak.com вчера в 20:13