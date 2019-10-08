Общество
Газета.RuВ России появится новая возрастная маркировка
Депутаты Госдумы отредактировали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки с учётом предложений и отзывов различных ведомств: теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций без определения конкретного возраста - "для семейного просмотра", "для дошкольников", "не рекомендовано для детей".РИА Новости01:12
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