Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
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с чего всё началось

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.
RT на русскомвчера в 23:00

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Новый документ на автомобиль появится в России

Газета.Ruвчера в 23:38

Россиян предупредили о новом документе на автомобиль

URA.Ru00:32

В России появится новый документ на автомобиль

Lenta.ru00:20

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известиявчера в 23:56

В России начнут выдавать новый документ на автомобиль

Московский Комсомолец01:06

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

ТК Звездавчера в 23:26

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

RT на русскомвчера в 23:00
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Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

РБК вчера в 19:28
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Александр Петров впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Российский актер Александр Петров впервые вышел на публику с новой возлюбленной, артисткой Стасей Милославской.
Народные новости вчера в 00:19
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 23:40
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru 05 декабря в 21:53
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС вчера в 23:54
Политика

Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский давно ожидал звонка от российских пранкеров, поэтому в общении с ними повел себя как настоящий комик.
URA.Ru вчера в 00:11
Биатлон

Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова

Матч ТВ вчера в 14:12
Футбол

«Эвертон» — «Челси»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Челси», который состоится завтра, 7 декабря.
Чемпионат вчера в 10:30
Общество

Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос

Недовольные пенсионной реформой граждане не только приняли участие в мощной общенациональной забастовке, но и десятками тысяч вышли на улицу.
Московский Комсомолец вчера в 05:51
Хоккей

Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о ситуации с выведенным из состава команды российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
RT на русском 00:46
Фигурное катание

Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Российская газета вчера в 14:24
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС 05 декабря в 11:55
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Наука

В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике

МонаВиста 05 декабря в 14:38
Здоровье

Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы

Трансплантолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Михаил Каабак в интервью ютьюб-каналу "ЖИЗА" рассказал, что будет с человеком, если ему пересадить голову другого человека.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
Коммерсантъ 00:16
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» отказался комментировать помолвку бывшей жены

Солист российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с "Газетой.Ru" отказался комментировать помолвку бывшей жены Марины Банковой.
Газета.Ru вчера в 06:12
Хоккей

Малкин забил победный гол в игре «Питтсбурга» против «Аризоны»

РБК 00:53
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС вчера в 11:26
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Российская газета 00:57
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Здоровье

Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей

В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Севастополь.ру 05 декабря в 05:54
Политика

Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

По словам политика, сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам.
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

РБК вчера в 22:27
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Футбол

«Шахтер» разгромил донецкий «Олимпик» в 17-м туре чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" нанесли поражение другому клубу из Донецка "Олимпику" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости вчера в 16:37
Наука

Ученые нашли ранее неизвестную причину рака

Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Российская газета 01:00
Здоровье

Названы опасные для мозга продукты

Портал «МедикФорум» предостерегает от употребления некоторых продуктов, которые могут навредить головному мозгу.
Live24 04 декабря в 03:58
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