Общество
Lenta.ruВ России появится новый документ на автомобиль
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с чего всё началось
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.RT на русскомвчера в 23:00
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Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
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Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова
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Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о ситуации с выведенным из состава команды российским форвардом Ильёй Ковальчуком.
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СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
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В Швейцарии студент разгадал столетнюю задачу по физике
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Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
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В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е.А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки»,— сказал собеседник «РИА Новости».
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Рыжий из «Иванушек» отказался комментировать помолвку бывшей жены
Солист российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов в разговоре с "Газетой.Ru" отказался комментировать помолвку бывшей жены Марины Банковой.
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Названы опасные для мозга продукты
Портал «МедикФорум» предостерегает от употребления некоторых продуктов, которые могут навредить головному мозгу.