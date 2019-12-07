В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.

с чего всё началось

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.

В России появится новый документ на автомобиль

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