В России заявили о необходимости создать новый космический корабль. Так считает, по крайней мере, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Заявление он сделал во время поздравления отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов с 60-летием.

В России заявили о необходимости создать новый космический корабль

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