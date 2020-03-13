Космос
FerraВ России заявили о необходимости создать новый космический корабль
В России заявили о необходимости создать новый космический корабль. Так считает, по крайней мере, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Заявление он сделал во время поздравления отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов с 60-летием.
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Источник: корабль на замену «Союзам» сделают на основе не летавшего «Орла»
Красная веснавчера в 03:00
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Комментарии
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Происшествия
На месте ЧС в Находке собрано более 1,2 тысячи кубометров мазута
Ранее губернатор края сообщил, что в городе Находка Приморского края введен режим ЧС после того, как из-за взрыва в котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута.
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта
Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
Музыка
Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
Происшествия
Последние сообщения о «минировании» самолетов оказались ложными
В субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск и Новосибирск - Москва.
Происшествия
Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Общество
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
Религия
В РПЦ заявили, что не будут отменять богослужения из-за коронавируса
Русская православная церковь не намерена отказываться от богослужений из-за угрозы распространения коронавируса, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Общество
Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США
Космос
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»
Футбол
«Ювентус» может купить Холанна в 2022 году
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может перейти в «Ювентус», сообщает Bild.
Политика
США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Политика
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию
Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Авто
Renault повысила цены на автомобили в России
Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Политика
Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина
Единоборства
Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится
Армия и оружие
Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом
Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой, так как ранее актриса покинула проект.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Общество
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане
По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Кино
Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса
Политика
Порошенко вернулся из Испании на Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».