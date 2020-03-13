Космос

FerraFerraВ России заявили о необходимости создать новый космический корабль

В России заявили о необходимости создать новый космический корабль. Так считает, по крайней мере, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Заявление он сделал во время поздравления отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов с 60-летием.
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Космический корабль на замену «Союзов» решили создать на базе «Орла»

Взгляд.ру01:24

Источник: корабль на замену «Союзам» сделают на основе не летавшего «Орла»

Красная веснавчера в 03:00

Рогозин призвал создать новый корабль для полетов на орбиту

РИА Новости13 марта в 11:16

ТАСС: в РФ создадут новый космический корабль на базе проекта «Орел»

Аргументы и Фактывчера в 02:05

Источник: новый российский космический корабль будет создан на базе проекта «Орел»

ТАССвчера в 01:19

Рогозин призвал построить новый корабль для орбитальных полетов

Газета.Ru13 марта в 11:41

Роскосмос задумался о замене кораблей «Союз» и «Прогресс»

News.ruвчера в 02:34
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Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета вчера в 05:43
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Происшествия

На месте ЧС в Находке собрано более 1,2 тысячи кубометров мазута

Ранее губернатор края сообщил, что в городе Находка Приморского края введен режим ЧС после того, как из-за взрыва в котельной разлилось около 2,5 тысячи тонн мазута.
Вести.Ru 00:15
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости 13 марта в 04:12
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 04:40
Музыка

Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.
РБК вчера в 19:31
Происшествия

Последние сообщения о «минировании» самолетов оказались ложными

В субботу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" четырех самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск и Новосибирск - Москва.
ТАСС вчера в 15:46
Происшествия

Россиян высадили с круизного судна Costa Magica в Гваделупе

Пассажиров итальянского круизного лайнера Costa Magica, в числе которых 38 россиян, высадили в Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
BFM.ru 00:28
Общество

Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща

Шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща. Об этом сообщает издание "Днепропетровская панорама".
РИА Новости 00:18
Религия

В РПЦ заявили, что не будут отменять богослужения из-за коронавируса

Русская православная церковь не намерена отказываться от богослужений из-за угрозы распространения коронавируса, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Znak.com 01:26
Общество

Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США

РИА Новости вчера в 08:52
Космос

Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории «Спектр-УФ»

РИА Новости вчера в 20:47
Футбол

«Ювентус» может купить Холанна в 2022 году

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн может перейти в «Ювентус», сообщает Bild.
Спорт-Экспресс вчера в 23:15
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости вчера в 12:08
Политика

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Медиазона вчера в 11:51
Авто

Renault повысила цены на автомобили в России

Компания Renault повысила цены на машины в России из-за общей макроэкономической ситуации.
Российская газета вчера в 12:42
Политика

Кравчук отчитал Геращенко, та попыталась свалить все на Путина

Вести.Ru вчера в 14:17
Единоборства

Глава UFC: бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится

РИА Новости 00:58
Армия и оружие

Белорусский офицер, после переговоров с НАТО, заболел коронавирусом

Военные проводили переговоры о совместных учениях с НАТО. После того как офицер вернулся на родину, он заразил еще семеро коллег.
Что происходит вчера в 15:20
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости вчера в 13:28
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой, так как ранее актриса покинула проект.
ToDay News Ufa вчера в 05:25
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Узбекистане

По последним данным, инфекцией в мире заразились 156 тысяч 90 человек, умерли 5 тысяч 828, выздоровел 75 тысяч 721 человек.
Говорит Москва 01:39
Шоу-бизнес

Евгений Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае

Судя по фото с отдыха, пара отлично проводит время. Недавно Петросян разместил снимок, на котором запечатлен во всей красе.
Вечерний курьер 12 марта в 12:53
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily 13 марта в 09:17
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК вчера в 03:44
Кино

Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса

Live24 13 марта в 03:19
Политика

Порошенко вернулся из Испании на Украину

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вернулся из Испании на Украину в связи с закрытием авиасообщения в стране.
RT на русском 00:59
Футбол

«Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого

Матч 22-го тура чемпионата России по футболу между «Рубином» и «Арсеналом» завершился победой казанского клуба со счетом 1:0. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал».
РБК вчера в 15:01
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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