Космос

Эхо МосквыЭхо Москвы«Роскосмос» создает новый космический корабль

«Роскосмос» начнет разрабатывать техническое задание под новый космический аппарат уже на следующей неделе. После этого станут понятны остальные параметры, и стартует разработка эскизного проекта. Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы.
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с чего всё началось

Источник: новый российский космический корабль будет создан на базе проекта «Орел»

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время торжественного мероприятия в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов заявил, что считает необходимым создание нового космического корабля для низких орбит. Сейчас в России создается пилотируемый корабль "Орел".
ТАССвчера в 01:19

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РИА Новости13 марта в 11:16

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Источник: новый российский космический корабль будет создан на базе проекта «Орел»

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Газета.Ru13 марта в 11:41

Источник: корабль на замену «Союзам» сделают на основе не летавшего «Орла»

Красная веснавчера в 03:00
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