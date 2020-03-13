Космос
Эхо Москвы«Роскосмос» создает новый космический корабль
«Роскосмос» начнет разрабатывать техническое задание под новый космический аппарат уже на следующей неделе. После этого станут понятны остальные параметры, и стартует разработка эскизного проекта. Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы.
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с чего всё началось
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время торжественного мероприятия в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов заявил, что считает необходимым создание нового космического корабля для низких орбит. Сейчас в России создается пилотируемый корабль "Орел".ТАССвчера в 01:19
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Источник: корабль на замену «Союзам» сделают на основе не летавшего «Орла»
Красная веснавчера в 03:00
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