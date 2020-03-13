Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время торжественного мероприятия в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов заявил, что считает необходимым создание нового космического корабля для низких орбит. Сейчас в России создается пилотируемый корабль "Орел".

с чего всё началось

«Роскосмос» начнет разрабатывать техническое задание под новый космический аппарат уже на следующей неделе. После этого станут понятны остальные параметры, и стартует разработка эскизного проекта. Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы.

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