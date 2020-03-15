Космос
Газета.RuВ России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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Источник: корабль на замену «Союзам» сделают на основе не летавшего «Орла»
Красная веснавчера в 03:00
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