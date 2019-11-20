Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Новым органом управления, по предложению Орешкина, должна стать подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ.

с чего всё началось

Работа по проведению реформ возложена на правительственную комиссию по экономическому развитию. Оперативную работу планируется отдать специально созданному органу управления. Письмо с соответствующими предложениями глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил министру финансов Антону Силуанову.

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