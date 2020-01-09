Транспорт

Lenta.ruLenta.ruВ России появится новый штраф для автомобилистов

В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Автомобильные штрафы поставят на поток

Первой трассой, где применят новую технологию, станет Центральная кольцевая автомобильная дорога, северный участок которой власти обещают запустить в 2020 году. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, вводящий новый вид штрафа для автомобилистов.
Коммерсантъвчера в 17:24

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Автомобильные штрафы поставят на поток

Коммерсантъвчера в 17:24

Автоэксперт доказал бессмысленность нового штрафа для водителей

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В России установили размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

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Правительство установило штрафы за неуплату платных дорог

Комсомольская правда02:55

Правительство установило размер штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге

Интерфакс02:25

В России определились со штрафами за неоплату платных дорог

REGNUM02:07

В России появится новый штраф для автомобилистов

Lenta.ru04:21
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На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

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Первый в году пуск «Союза» с космодрома Куру запланировали на 6 марта

Первый в этом году пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане намечен на 6 марта, сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR.
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В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвало четыре основные версии авиакатастрофы в Иране.
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Общество

В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
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ЦБ опроверг информацию о взрыве в своем здании

«Информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе, отвечая на запрос РБК с просьбой подтвердить сообщения СМИ о взрыве газового баллона, использовавшегося при проведении в головном офисе ЦБ ремонтных работ, и наличии пострадавших.
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Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
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Происшествия

СК начал проверку по факту падения сноубордистов с подъемника в Чите

В Забайкалье Следственный комитет начал проверку информации журналистов о падении двух мужчин с подъемника в горнолыжном комплексе "Высокогорье" в Чите.
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Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

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Постпред Ирана объяснил невозможность переговоров с США

Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
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Армия и оружие

Ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада

Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются правительственные учреждения и зарубежные посольства.
Телеканал 360° вчера в 17:49
Игры

Глава SIE обещает новые уникальные функции PlayStation 5

Ресурс Business Insider Japan опубликовал новое интервью с президентом и главным исполнительным директором Sony Interactive Entertainment Джимом Райаном (Jim Ryan), который вкратце касается недавно представленного логотипа PlayStation 5; намекает на уникальные необъявленные особенности; и обещает, что, в отличие от PlayStation 4, японский запуск произойдёт не позднее западного.
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Наука

Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена

Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 13:43
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Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат извинился перед семьями жертв

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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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Саратовская школа прославилась благодаря «Союзу спасения»

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Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
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Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
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Канадская певица намекнула на беременность от Илона Маска

Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото.
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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
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Шкурин перешел в «Динамо-Брест». Теперь игрока ждут в ЦСКА

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В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд

Naked Science вчера в 03:14
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Появились первые фото внедорожника Aurus Komendant

В Сети появились первые фото российских автомобилей Aurus Komendant.
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Пенсию пересчитают в минус. Кому будут платить меньше в 2020 году

Зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кому пенсию будут пересчитывать в минус и в каких ситуациях, сообщает PRIMPRESS.
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Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

РИА Новости вчера в 23:27
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В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
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Армия и оружие

ДНР зафиксировала два нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

Евразия Daily вчера в 02:50
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