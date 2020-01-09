Транспорт
Lenta.ruВ России появится новый штраф для автомобилистов
В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Первой трассой, где применят новую технологию, станет Центральная кольцевая автомобильная дорога, северный участок которой власти обещают запустить в 2020 году. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, вводящий новый вид штрафа для автомобилистов.Коммерсантъвчера в 17:24
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Genesis показал внешность конкурента BMW X5
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В кадре 31-летняя девушка предстала топлес. На ее живот наложено цифровое изображение младенца, словно бы он находится в утробе.
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В Омске девушка погибла в результате столкновения автомобиля и машины скорой помощи, в которой она находилась после ДТП.
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Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
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Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
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В Иране пообещали «более жесткую месть» США
Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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В Роструде сообщили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году россиян ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
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Руководство манкунианского клуба вступило в переговоры с 34-летним футболистом и предложило ему новый трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2021-го года.
Политика
На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»
Киев уже ощутил влияние запуска "Турецкого потока", заявил исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Происшествия
Сильное землетрясение произошло на Чукотке
9 января 2019 года в 8.38 по всемирному времени (в 11.38 по московскому) на Чукотке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
Латвия вывела из Ирака всех шестерых своих солдат
Все шестеро латвийских солдат, служащих в Ираке, выведены с территории страны и передислоцированы в соседний Кувейт.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Политика
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган накануне согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Происшествия
Молодая россиянка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Армия и оружие
Опубликованы кадры последствий ракетной атаки Ирана на базу США
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах
В Госдуму внесен законопроект о возможности отключения сотовой связи в тюрьмах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 января.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Фигурное катание
Олимпийский чемпион сравнил жизнь в России и Канаде
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде. Его слова приводит РИА Новости.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.