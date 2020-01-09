Первой трассой, где применят новую технологию, станет Центральная кольцевая автомобильная дорога, северный участок которой власти обещают запустить в 2020 году. Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, вводящий новый вид штрафа для автомобилистов.

с чего всё началось

В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России появится новый штраф для автомобилистов

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