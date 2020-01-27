Общество

REGNUMREGNUMВ России появится оперативный штаб по коронавирусу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, который будет функционировать в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
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«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе
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RT на русском14:46

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Медики говорят о неустойчивости коронавируса, а правительство готовит план борьбы с ним

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Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса за два дня

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RT на русском14:46
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Сообщается, что братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.
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Отмечается, что возлюбленная Энрике Иглесиаса может стать мамой в третий раз уже в марте. Сами же знаменитости не комментируют эту тему.
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Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»

Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
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Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой

В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Коммерсантъ 15:14
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Общество

В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

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Общество

Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты

Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
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Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
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Футбол

«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче

В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
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Происшествия

Найден отец брошенных в Шереметьево детей

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Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
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Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru 17:46
Шоу-бизнес

Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой рассказал о своей болезни

Денис Шальных, сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой, посетовал, что заболел.
Вечерний курьер 14:14
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 07:37
Гаджеты

Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела

Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
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Сахалинка присвоила около двух миллионов рублей «Почты России» и получила условный срок

Суд приговорил сахалинку к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
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Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
ТАСС 12:29
Политика

Помпео выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США в Ираке

«Госсекретарь выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», — сказано в сообщении Госдепартамента.
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Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой

Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».
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«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
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