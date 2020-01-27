с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, который будет функционировать в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В России появится оперативный штаб по коронавирусу

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