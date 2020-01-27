Общество
REGNUMВ России появится оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, который будет функционировать в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
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с чего всё началось
«Председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России на регулярной основе», — говорится в документе.RT на русском14:46
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Вирусный штаб, губернатор прощается с партбилетом, а замминистра – с должностью
Национальная служба новостей13:40
Мишустин поручил подготовить план по контролю за распространением коронавируса
Rambler News Service11:00
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 18:52, Ашберн
Происшествия
В Афганистане потерпел крушение самолет
Армия и оружие
Military Watch опубликовало ТОП-5 лучших учебно-боевых самолетов мира
Эксперты издания Military Watch опубликовали список самых лучших учебно-боевых самолетов (УБС) мира.
Экономика
Siemens оставит Россию без технологий — гендиректор «Силовых машин»
Технологии европейской компании Siemens не будут переданы России по политическим мотивам, заявил гендиректор российской компании «Силовые машины» Тимур Липатов 27 января, сообщает издание «Ведомости».
Футбол
Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе согласился перейти в «Ливерпуль».
Хоккей
Брагин войдет в тренерский штаб СКА
Политика
Трамп: демократы сами считают импичмент обманом
Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких в клуб
Сообщается, что братья назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в РФ в 2019 году
Общий ущерб от экономических преступления в России в 2019 году составил 447,2 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз
Отмечается, что возлюбленная Энрике Иглесиаса может стать мамой в третий раз уже в марте. Сами же знаменитости не комментируют эту тему.
Футбол
Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»
Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой
В ходе визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Футбол
«Динамо Киев» разгромило «Динамо Брест» в товарищеском матче
В турецком Белеке прошел товарищеский матч между белорусским и украинским "Динамо".
Происшествия
Найден отец брошенных в Шереметьево детей
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Общество
Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Шоу-бизнес
Татуированный сын актрисы Елены Яковлевой рассказал о своей болезни
Денис Шальных, сын звезды фильма «Интердевочка» Елены Яковлевой, посетовал, что заболел.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note10 подешевела
Samsung Galaxy Note10 с 256 Гб встроенной памяти теперь стоит 540 долларов (ранее 950 долларов), Samsung Galaxy Note10+ с 256 Гб встроенной памяти можно купить за 640 долларов (ранее 1 100 долларов).
Происшествия
Сахалинка присвоила около двух миллионов рублей «Почты России» и получила условный срок
Суд приговорил сахалинку к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову
Конституционный суд (КС) постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем годам колонии за неоднократные нарушения на митингах.
Политика
Помпео выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США в Ираке
«Госсекретарь выразил возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на объекты США в Ираке, включая вчерашние ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек был ранен», — сказано в сообщении Госдепартамента.
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Производитель рассказал, как пользователям надо ухаживать за устройством, а также заметил, что «складки на экране — это нормально».
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.