Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России появится первый частный город

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В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Askona Life Group Романа Ершова.
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В первый в России строящийся на частные средства город вложат 73 млрд рублей

ТАСС10:27

В России появится первый частный город

Lenta.ru13:06

Частный город Доброград появится во Владимирской области

Красная весна13:34
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:48, Ашберн
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
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В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
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Пилот авиакомпании American Airlines попросил выгнать из самолета ортодоксальную еврейскую семью из-за исходящего от них неприятного запаха.
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Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

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Чтобы визит оказался как можно продуктивнее, Помпео должен понять и осознать, почему в Украине заинтересованы именно американцы.
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