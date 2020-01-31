Экономика
Lenta.ruВ России появится первый частный город
В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Askona Life Group Романа Ершова.
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Политика
Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Футбол
«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Общество
Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру
Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.
Армия и оружие
Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Происшествия
В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник
Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа
Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс.
Политика
В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма
Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.
Культура
В Днепре сорвали ассамблею документалистов
В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".
Общество
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Кино
Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»
Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
Авто
Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV
Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
Происшествия