Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России появится первый частный город

1 фото
В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Askona Life Group Романа Ершова.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

В первый в России строящийся на частные средства город вложат 73 млрд рублей

ТАСС10:27

В России появится первый частный город

Lenta.ru13:06

Частный город Доброград появится во Владимирской области

Красная весна13:34

В России появится первый частный город

Ореанда-Новости13:45

В России появится первый частный город

15-news.ru14:34

Каким будет Доброград — первый в России частный город

Недвижимость.RU14:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:15, Ашберн
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

Ведомости 07:40
Политика

Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Lenta.ru 11:45
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:13
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру 14:31
Футбол

«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса

Газета.Ru 13:15
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами

На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Bimru.ru 08:26
Экономика

Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
Общество

Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру

Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.
Ведомости 13:24
Армия и оружие

Китайские эксперты: Россия в случае войны с США продержится три часа

Актуальные Новости вчера в 07:33
Общество

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
RT на русском 07:23
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС вчера в 05:19
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
REGNUM 13:17
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий 01:08
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Политика

Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа

Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс.
ТАСС 15:04
Политика

В Госдуме ответили на угрозы Госдепа ввести новые санкции из-за Крыма

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявил, что США будут вводить санкции против России, пока не добьются возвращения полуострова Киеву.
РИА Новости 13:45
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

Инфо24 13:44
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, которую в России осудили за контрабанду наркотиков.
Телеканал RTVI 29 января в 11:59
Культура

В Днепре сорвали ассамблею документалистов

В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".
Коммерсантъ 06:38
Общество

Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству

Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:50
Кино

Марго Робби объяснила, почему Джокера не будет в «Хищных птицах»

Австралийская актриса Марго Робби объяснила, почему Джаред Лето не примет участие в фильме «Хищные птицы» в роли Джокера.
News.ru вчера в 03:49
Теннис

Тим победил Зверева и сыграет с Джоковичем в финале Australian Open

Чемпионат 07:29
Авто

Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
Rusargument 05:26
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное