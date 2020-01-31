Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России появится первый частный город

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В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Askona Life Group Романа Ершова.
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