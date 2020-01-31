Общество
Lenta.ruВ России появится первый частный город
В России появится первый город, построенный на частные инвестиции — Доброград во Владимирской области. В него вложат 73 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Askona Life Group Романа Ершова.
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Общество
В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке
В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Культура
Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа в США
Общество
В России зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусом
В России выявлены два официально подтвержденных случая нового типа коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ, главу оперативного штаба Татьяну Голикову.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном
За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
Политика
Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Марина Девятова собиралась все бросить ради Евгения Плющенко
После появления сведений о подготовке Евгения Плющенко к хирургическому вмешательству певица не сдержала слез и сказала организаторам, что собирается бросить все и ехать к фигуристу, однако он успел ее успокоить.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Общество
С 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%
С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Политика
Правительство Чувашии отправили в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Баффало» в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу
Общество
Бориса Минца объявили в международный розыск
Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца и объявить его в международный розыск.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Космос
Астрономы раскрыли секрет полюсов Марса
Американские астрономы раскрыли таинства полюсов Марса.
Футбол
Герта — Шальке-04 0:0
20-й тур Бундеслиги открылся матчем «Герта» – «Шальке» (0:0). «РБ Лейпциг» в субботу примет «Боруссию» Менхенгладбах, «Бавария» на выезде сыграет против «Майнца», а дортмундская «Боруссия» будет дома играть с «Унионом».
Общество
В Китае смертность от коронавируса среди заболевших достигла 2,5%
Смертность от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае составляет 2,5%, сообщает РИА Новости.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.