Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ России появится первый частный город

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В России планируется построить первый частный город. Он будет называться Доброград и располагаться во Владимирской области. Город начали проектировать и строить ещё в 2012 году.
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