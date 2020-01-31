В России планируется построить первый частный город. Он будет называться Доброград и располагаться во Владимирской области. Город начали проектировать и строить ещё в 2012 году.

В России появится первый частный город

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