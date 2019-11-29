Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов РФ, рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям НП "Глонасс", советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.

с чего всё началось

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.

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