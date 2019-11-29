Общество
RT на русскомВ России появится предупреждающее о приближении машин приложение
Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
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с чего всё началось
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов РФ, рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям НП "Глонасс", советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.РИА Новостивчера в 20:52
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Смартфоны будут предупреждать пешеходов о приближающихся машинах в России
Телеканал 360°вчера в 23:44
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