Общество

RT на русскомRT на русскомВ России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
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Смартфоны в России будут оповещать пешеходов о приближающейся машине

Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов РФ, рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям НП "Глонасс", советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.
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