Общество

RT на русскомRT на русскомВ России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля, начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
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с чего всё началось

Смартфоны в России будут оповещать пешеходов о приближающейся машине

Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, которое будет оповещать пешеходов со смартфонами или в наушниках о приближении автомобиля, начнут тестировать в конце 2020 года в ряде регионов РФ, рассказал РИА Новости вице-президент по технологиям НП "Глонасс", советник руководителя НТИ "Автонет" Евгений Белянко.
РИА Новостивчера в 20:52

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Смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине

Российская газета01:32

Новое приложение будет оповещать россиян о приближающемся автомобиле

Life.ruвчера в 21:53

В России начнут тестировать приложение, которое предупредит «залипающих» в смартфоны пешеходов о приближающейся машине

Фонтанка.Рувчера в 23:52

Смартфоны будут предупреждать пешеходов о приближающихся машинах в России

Телеканал 360°вчера в 23:44

С 2020 года в России смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине

РБКвчера в 23:01

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

RT на русскомвчера в 22:16

В России разрабатывают приложение для предупреждения пешеходов о машинах

Коммерсантъ00:56
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По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
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В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова

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«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

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