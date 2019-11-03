Общество

3DNews3DNewsВ России появится сервис помощи водителям со слабым здоровьем

Речь идёт о создании системы на основе высокочувствительных датчиков, отслеживающих состояние человека, управляющего машиной. В случае выявления проблем со здоровьем у водителя такой комплекс сможет, к примеру, подать предупреждающий сигнал.
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с чего всё началось

В России создали систему для распознавания сердечного приступа у водителя

Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".
РИА Новостивчера в 19:30

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Ученые создадут сервис для слежения за состоянием здоровья водителя

РБКвчера в 23:26

В России к 2022 году может появиться сервис помощи водителям с плохим здоровьем

Life.ruвчера в 22:20

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Lenta.ruвчера в 20:09

Машины смогут распознавать сердечный приступ у водителя

РЕН ТВвчера в 21:34

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Известиявчера в 20:39

Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться

Телеканал 360°вчера в 21:47

Автомобили с 2022 г смогут распознавать сердечный приступ у водителя - «Автонет»

ПРАЙМвчера в 19:15
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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От России потребовали репараций за Донбасс

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Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

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В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Происшествия

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

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RT на русском 04:43
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Гаджеты

В Сети появились характеристики Xiaomi Mi Note 10

Mi Note 10 Pro будет отличаться 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипом Snapdragon 855+.
RuNews24.ru 31 октября в 07:51
Происшествия

SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Газета.Ru 01 ноября в 10:21
Политика

На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
RT на русском 04:56
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Политика

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Интерфакс 04:02
Общество

В Москву на следующей неделе придет субтропическое тепло

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.
РИАМО вчера в 06:25
Происшествия

В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора

Московский Комсомолец 04:41
Политика

Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
Шоу-бизнес

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Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
Армия и оружие

США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Происшествия

Парикмахера Роналду нашли мертвым в отеле в Цюрихе

Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 05:15
Космос

Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу

Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
N+1 вчера в 08:58
Политика

Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе

Газета.Ru 03:35
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
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Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае

Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Экономика

Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 01 ноября в 05:13
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Lenta.ru 05:16
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70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
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Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Фигурное катание

Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй

Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
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Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября

4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».
Первый Тульский 04:57
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

РБК 02:51
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