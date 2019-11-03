Общество
3DNewsВ России появится сервис помощи водителям со слабым здоровьем
Речь идёт о создании системы на основе высокочувствительных датчиков, отслеживающих состояние человека, управляющего машиной. В случае выявления проблем со здоровьем у водителя такой комплекс сможет, к примеру, подать предупреждающий сигнал.
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с чего всё началось
Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".РИА Новостивчера в 19:30
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RuNews24.ru 31 октября в 07:51
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Газета.Ru 01 ноября в 10:21
Политика
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В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
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РИАМО вчера в 06:25
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Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
Шоу-бизнес
Певица Валерия показала своё фото без макияжа после бессонной ночи
Певица Валерия опубликовала на странице в "Инстаграме" фото после бессонной ночи.
Life.ru вчера в 22:22
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
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Происшествия
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Спорт-Экспресс 05:15
Космос
Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу
Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
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ТАСС вчера в 17:33
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Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
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Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
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Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
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Путин поздравил Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
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Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Футбол
Вперед за Тулу: «Арсенал» сыграет со «Спартаком» 4 ноября
4 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве пройдет матч 15-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Арсенал».
Первый Тульский 04:57