Сервис также может быть интегрирован с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, что позволит быстро вызвать помощь; есть возможность объединения с системами управления транспортным средством, тогда машина сможет сама остановиться, включить "аварийку" или даже припарковаться, отмечают в "Автонете".

с чего всё началось

Речь идёт о создании системы на основе высокочувствительных датчиков, отслеживающих состояние человека, управляющего машиной. В случае выявления проблем со здоровьем у водителя такой комплекс сможет, к примеру, подать предупреждающий сигнал.

В России появится сервис помощи водителям со слабым здоровьем

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