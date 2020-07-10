Коронавирус

РБКРБКПопова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей

Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Читать в источнике
Комментировать343

Подробнее о событии

Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей

РЕН ТВвчера в 20:22

В Роспотребнадзоре отметили, что для детей предстоит создать специальную вакцину от COVID-19

Интерфаксвчера в 15:03

Попова сообщила о начале разработки вакцины от коронавируса для детей

Московский Комсомолецвчера в 14:10

Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса

RT на русскомвчера в 14:22

Российская вакцина от коронавируса не подходит для детей. Подробности

URA.Ruвчера в 14:22

В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей

Lenta.ruвчера в 14:25

Попова рассказала о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей

РИА Новостивчера в 14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Армия и оружие

Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море

REGNUM вчера в 12:38
7
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
239
Политика

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР

Российская газета вчера в 05:19
603
Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
1,2K
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
1
Шоу-бизнес

Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам

«Друзья уже улетели, кто по иностранному паспорту, кто по «медицинским нуждам», а мы ходим в бассейн и не унываем!» - написала Собчак в Инстаграме.
Что происходит вчера в 15:05
38
Общество

В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Политика

Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО

Американский лидер добавил, что путем угроз о выходе США из альянса можно добиться мотивации остальных участников НАТО вкладывать больше денег в организацию.
Evo-rus.com 02:48
5
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
421
Космос

Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны

ТАСС вчера в 22:53
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
1K
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru вчера в 04:32
33
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
56
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера Пельца

Сын знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин сделал предложение своей девушке Николь - дочери богатейшего медиамагната Пельца.
РЕН ТВ вчера в 17:46
Культура

Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае

Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 09 июля в 10:21
20
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело вчера в 12:29
3
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

Коммерсантъ 01:18
22
Общество

В США за сутки выявили более 68 тысяч случаев коронавируса

Число случаев коронавируса, выявленных в США за последние сутки, превысило 68 тысяч, установив новый рекорд в седьмой раз с начала июля, сообщает издание The New York Times.
Rambler News Service 02:02
18
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
26
Общество

В Крыму выявили еще 24 случая заболевания COVID-19

В Крыму за сутки выявили 24 случая коронавирусной инфекции, половина из них завозные, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:19
143
Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета вчера в 08:57
23
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг вчера в 04:21
39
Общество

Возврат ограничений в России из-за коронавируса допустили в ВОЗ

В ВОЗ допустили, что России придется ввести ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщили в СМИ сегодня, 10 июля.
БрянскToday вчера в 01:15
2,9K
Здоровье

Доктор Комаровский предупредил о последствиях приема антибиотиков

Комаровский отметил, что иногда врачи назначают антибиотики как для лечения вирусных заболеваний, так и для профилактики.
Известия 00:13
47
Общество

В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях

На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
39
Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Только за последние сутки в Алтайском крае еще у 224 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 09 июля в 02:29
635
Баскетбол

Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings 09 июля в 11:42
Футбол

Анзор Кавазашвили: «Ошибка Цорна, что он вообще пришел в „Спартак“»

В «Спартаке» опять перемены, которые плохо сказываются на команде и главном тренере Доменико Тедеско.
Московский Комсомолец вчера в 07:47
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
50
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июля

Всего в стране от COVID-19 умерли 11 017 человек (174 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 481,3 тыс. человек.
РБК 02:40
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное