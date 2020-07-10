Разработка специальной вакцины от коронавирусной инфекции для детей уже начинается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Попова сообщила о разработке специальной вакцины от COVID-19 для детей

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