«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения. Об этом сообщил генеральный директор «ОДК ‒ УМПО» (входит в «Ростех») Евгений Семивеличенко, пишет РБК.

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

Происшествия В Челябинской области молния убила пастуха Правоохранительные органы Челябинской области изучают обстоятельства трагического несчастного случая в Златоусте, где прошедшая вчера над регионом гроза стала причиной гибели молодого мужчины. 3

Общество В Минздраве назвали условие регистрации вакцины от коронавируса Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что первая российская вакцина от коронавируса готова.

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 1,5K

Общество Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 55

Экономика Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может. 2

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,7K

Общество РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. 8

Происшествия Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года. 9

Авто Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра. 3

Кино Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха. 7