Армия и оружие

ВедомостиВедомостиДля самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

«ОДК ‒ Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК ‒ УМПО») разработает универсальный двигатель для истребителей Сухого четвертого поколения. Об этом сообщил генеральный директор «ОДК ‒ УМПО» (входит в «Ростех») Евгений Семивеличенко, пишет РБК.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

В России разрабатывают универсальный двигатель для истребителей

РИА Новости02:35

ОДК работает над созданием универсального двигателя для самолетов марки «Су»

ТАССвчера в 17:05

В России разрабатывают универсальный авиадвигатель

RT на русскомвчера в 17:38

В России создадут универсальный двигатель для самолетов марки «Су»

Известиявчера в 17:27

Для самолетов семейства Су разработают двигатель по заказу Минобороны

Ведомостивчера в 21:21

ОДК разрабатывает унифицированный двигатель для «Су»

Коммерсантъвчера в 17:02

Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су»

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

ТАСС вчера в 16:43
91
Происшествия

В Челябинской области молния убила пастуха

Правоохранительные органы Челябинской области изучают обстоятельства трагического несчастного случая в Златоусте, где прошедшая вчера над регионом гроза стала причиной гибели молодого мужчины.
Российская газета 02:21
3
Общество

В Минздраве назвали условие регистрации вакцины от коронавируса

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов заявил в интервью газете «Аргументы и факты», что первая российская вакцина от коронавируса готова.
Rambler News Service 03:20
Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
35
Происшествия

Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
1
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru вчера в 11:09
816
Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
1,5K
Политика

В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
32
Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
55
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
271
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
Газета.Ru 03:27
2
Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 09:31
1,1K
Политика

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
RT на русском вчера в 18:51
103
Происшествия

Андрей Малахов заявил о вине Косилова в ДТП с пострадавшими

Эхо Москвы в Челябинске 00:36
1
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
263
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
85
Общество

Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарина

РЕН ТВ вчера в 22:37
Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
32
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,7K
Общество

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
8
Футбол

Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

АБН вчера в 10:54
3
Происшествия

Чиновник ФАС пожаловался в ЕСПЧ из-за сломанной полицейскими ноги

Заместитель руководителя отдела ФАС по газовой промышленности Максим Тимофеев обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за перелома ноги, который он получил в полиции в ноябре прошлого года.
РБК 01:30
9
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
379
Гаджеты

Представлен доступный проектор Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

iXBT.com 02:40
Политика

Байден пригрозил РФ, что не потерпит вмешательства в выборы США

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет терпеть "вмешательства в выборы" со стороны России или иных иностранных государств.
Газета.Ru вчера в 19:47
15
Авто

Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов

Поступают также претензии на Volkswagen Tiguan I. Речь идет о бензиновых турбированных двигателях TSI объемом 1,4 и 2 литра.
Evo-rus.com вчера в 01:44
3
Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились.
Paparazzi.ru 18 июля в 16:35
7
Кино

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана отменили из-за коронавируса

Студия Warner Bros. отменила ранее перенесенную премьеру фильма "Довод" Кристофера Нолана, сообщает Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
Газета.Ru 03:21
7
Общество

Мэр Анапы ушел в отставку после критики губернатора региона

Национальная служба новостей вчера в 15:40
103
Экономика

В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням

«В июне рынок денежных переводов восстановился после спада, вызванного пандемией, возвратившись к докризисным показателям», — сообщил руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров.
РБК вчера в 18:55
Как работают Яндекс.Новости?
Международный авиационно-космический салон - 2019 (МАКС)Больше новостей по теме
Главное