По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Происшествия Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".

Культура Кадыров призвал театры воспитывать в молодежи патриотизм Руководитель Республики Чечня Рамзан Кадыров призвал театры воспитывать в молодежи чувство патриотизма.

Шоу-бизнес Больную раком Заворотнюк взяли под охрану из-за журналистов Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в одной из московских клиник.

Армия и оружие Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.

Общество Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Политика Песков прокомментировал переговоры России, Украины и ЕС по газу Не стоит ожидать конкретных договоренностей после трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия СК возбудил дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море.

Происшествия Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу В прокуратуре восстановили хронологию событий. Семья жила в селе Паниковец, и до восьми лет девочка не посещала школьные занятия.

Политика В Госдуме призвали Киев прекратить истерику в ОБСЕ из-за Крыма Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек призвал украинскую делегацию прекратить истерику в ОБСЕ относительно участия представителей Крыма и вернуться к конструктивному формату работы.

Происшествия В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Происшествия Адвоката бывшего главы правительства Дагестана задержали в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, был задержан в зале Лефортовско суда Москвы.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

Армия и оружие Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Политика Пенс: войска США приведены в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Происшествия СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства» Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.