По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Экономика Алиханов внес в облдуму законопроект о повышении зарплат чиновникам Законопроект опубликован на сайте областной Думы. Повышение зарплат чиновникам потребует выделения из бюджета дополнительно 17,9 млн руб.

Политика Шефчович проведет встречи с министрами энергетики России и Украины Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович перед трехсторонней встречей по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года проведет двусторонние переговоры с российским и украинским министрами и делегациями, говорится в сообщении ЕК.

Музыка В кемеровском Парке Ангелов пройдет свето-музыкальный концерт В субботу, 21 сентября, в открывшемся на минувших выходных в Кемерове Парке Ангелов состоится премьера свето-музыкальной элегии фонтана «Звон Ангелов».

Общество Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера «Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.

Армия и оружие В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Политика Трамп раскритиковал ФРС, несмотря на снижение базовой ставки Президент США Дональд Трамп подверг критике главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, несмотря на решение регулятора второй раз за год понизить базовую процентную ставку.

Общество В центре Перми прошел одиночный пикет в поддержку Павла Устинова Пермский актер и музыкант Александр Смирнов присоединился к серии одиночных пикетов в поддержку актера Павла Устинова, которые прошли вчера в Москве и Санкт-Петербурге.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Религия Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом В одном из городков находился храм в честь этого архангела.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Роскачество составило рейтинг клубничных йогуртов Роскачество исследовало клубничные йогурты 26 самых популярных брендов российского, белорусского и швейцарского производства.

Армия и оружие Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией Выступая в среду на конференции ВВС США, министр высказал мнение, что Россия в последние годы эффективно продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне".

Происшествия Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.

Общество Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

Политика Трамп определился с новым советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Происшествия В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Теннис Мария Шарапова призналась, что считает своим домом США Теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что считает своим домом США, где проживает уже долгие годы.

Кино Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти» Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО В Военно-морских Силах США подтвердили, что попавшее в интернет видео с НЛО подлинное.