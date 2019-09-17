Экономика

REGNUMREGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось

Тяжелый случай

По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.
Российская газетавчера в 10:15

Подробнее о событии

В Союзе адвокатов России оценили инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД

RT на русском12:22

Эксперт оценил инициативу о списании штрафов за вождение в пьяном виде

РИА Новости07:55

Тяжелый случай

Российская газетавчера в 10:15

СМИ сообщили о возможности списания банкротам долгов по штрафам ГИБДД

РБКвчера в 23:21

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Известиявчера в 22:24

Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

Lenta.ruвчера в 13:38

Части россиян разрешат не платить штрафы в ГИБДД

URA.Ruвчера в 22:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:53, Вашингтон
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Футбол

Роман Зобнин: «Спартак» провел работу над ошибками, надеемся на положительный результат с «Уфой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча против «Уфы».
Спорт день за днем 11:50
Общество

В российском вузе начали бороться с геями

В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество

У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Космос

Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину

На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ вчера в 20:56
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Армия и оружие

В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Кино

Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Экономика

Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ

Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Хоккей

Бурдасов заключил просмотровый контракт с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон» объявил о подписании просмотрового контракта с российским форвардом Антоном Бурдасовым.
Sportbox.RU 12:44
Теннис

Российская теннисистка Шарапова заявила, что считает своим домом США

Соединенные Штаты Америки считает своим домом российская теннисистка Мария Шарапова.
Красная весна 10:30
Общество

Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»

Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Политика

Трамп определился с новым советником по нацбезопасности

Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности юриста Роберта О'Брайена - он работал с Джоном Болтоном, отправленным президентом Трампом в отставку, еще в администрации Джорджа Буша-младшего.
Газета.Ru 13:04
Происшествия

Спецназ задержал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину

Украинский спецназ задержал мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
Известия 12:40
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие

В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана погиб военный

Военнослужащий киргизской армии погиб в результате перестрелке на границе с Таджикистаном.
Свободная Пресса 16 сентября в 23:53
Армия и оружие

В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии пообещало представить свидетельства причастности Ирана к атаке на ключевые нефтяные объекты королевства.
Известия 03:37
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Происшествия

В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии

Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Фигурное катание

Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира

Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное