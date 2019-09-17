По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

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