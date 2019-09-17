Экономика
REGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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с чего всё началось
По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.Российская газетавчера в 10:15
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РЕН ТВ вчера в 20:56
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Пятый канал вчера в 08:40
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Спецназ задержал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину
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В Саудовской Аравии нашли доказательства вины Ирана за атаку на НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии пообещало представить свидетельства причастности Ирана к атаке на ключевые нефтяные объекты королевства.
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Россия сократила вложения в госдолг США
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
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В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
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