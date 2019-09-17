Экономика

REGNUMREGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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с чего всё началось

Тяжелый случай

По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.
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Для атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55

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Кокорин и Мамаев покинули исправительную колонию

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При взгляде на значение TDP становится понятно, что именно этот прирост позволил поднять базовую частоту процессора.
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