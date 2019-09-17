Экономика

REGNUMREGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
Читать в источнике
Комментировать121
с чего всё началось

Тяжелый случай

По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.
Российская газетавчера в 10:15

Подробнее о событии

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Известиявчера в 22:24

Эксперт оценил инициативу о списании штрафов за вождение в пьяном виде

РИА Новости07:55

Части россиян разрешат не платить штрафы в ГИБДД

URA.Ruвчера в 22:26

СМИ сообщили о возможности списания банкротам долгов по штрафам ГИБДД

РБКвчера в 23:21

В Союзе адвокатов России оценили инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД

RT на русском12:22

Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

Lenta.ruвчера в 13:38

Тяжелый случай

Российская газетавчера в 10:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:58, Вашингтон
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался

Gazeta.SPb 07:14
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Технологии

В сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны

Сотрудники Nokia случайно слили в общий доступ механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны.
Lenta.ru 11:39
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Власти США подали новый иск против Сноудена

Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 14:32
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости вчера в 05:34
Армия и оружие

Глава Пентагона назвал Россию крупнейшим вызовом США

Газета.Ru 15:55
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Финансы

ФРС США вновь снизила базовую ставку

Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Политика

Помпео признал провал Patriot после атаки дронов в Саудовской Аравии

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не сумели отразить атаку беспилотников на нефтяные месторождения Эр-Рияда.
Экономика сегодня 16:29
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".
РИА Новости 10:33
Футбол

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru 16:52
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 16 сентября в 05:06
Армия и оружие

Американский военный самолёт попытался обмануть российских военных в Сирии

Avia.pro вчера в 05:24
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Здоровье

Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.
Известия 12:23
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Политика

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Политика

В МИД России поблагодарили США за возврат указов Николая II

МИД России выразили благодарность американским властям за помощь в возвращении ценных исторических документов императора Николая II.
Газета.Ru 14:54
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Общество

Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Футбол

«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Спорт

В Калининграде открыли ФОК-долгострой на аллее Смелых

На аллее Смелых ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, который строили с 2014 года.
Калининград.Ru 12:01
Футбол

Названа зарплата Кокорина в «Зените»

Стали известны детали нового контракта нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом", сообщает ФАН.
Газета.Ru 12:58
Кино

В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

Piter.tv 09:33
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Реал» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на домашнем поле принимал «Реал».
Metaratings 16:52
Авто

Обновленная Lada 4x4 получит измененную внешность

Lada 4x4 в обновленной версии, которая будет продаваться с 2020 года, получит не только новое оформление салона, но и доработанную внешность.
Движок вчера в 07:31
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное