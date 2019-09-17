Экономика
REGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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с чего всё началось
По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.Российская газета17 сентября в 10:15
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В Союзе адвокатов России оценили инициативу о списании банкротам штрафов в ГИБДД
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"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
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Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 16:55
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Владимир Путин приехал в Агентство стратегических инициатив, где проведёт заседание Наблюдательного совета.
Радио Маяк вчера в 08:49
Финансы
Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
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Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета 17 сентября в 11:20
Наука
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Популярная механика 12 сентября в 20:02
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
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ФАН 17 сентября в 10:11
Политика
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Армия и оружие
В США нашли у России танк мощнее «Арматы»
Американский журнал напоминает, что разработка Т-95 продолжалась вплоть до 2010-х годов, после чего уступила место созданию Т-14 «Армата», который также получил необитаемую башню.
Lenta.ru вчера в 17:19
Армия и оружие
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Военное дело вчера в 04:38
Происшествия
СК возьмет под контроль дело об избиении подростка-инвалида в Приморье
РИА Новости вчера в 19:11
Происшествия
СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области
RT на русском вчера в 13:41
Общество
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РИА Новости 16 сентября в 04:55
Армия и оружие
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РИА Новости вчера в 18:44
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Здоровье
В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии
Ранее стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся.
Lenta.ru вчера в 15:13
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News.ru вчера в 12:25
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил донецкий «Шахтер» в Лиге Чемпионов
18 сентября в рамках 1-го тура группы C Лиги Чемпионов 2019/20 на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина) был разыгран матч между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 23:47
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным.
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