Экономика
REGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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с чего всё началось
По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.Российская газетавчера в 10:15
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
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Восток-Медиа 16 сентября в 13:34
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РИА Новости 07:25
Происшествия
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В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
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Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами
Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.
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Финансы
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WMJ.ru вчера в 14:47
Шоу-бизнес
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Экономика
«Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok
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Ведомости 05:53
Происшествия
Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову
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REGNUM 01:03
Футбол
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РИА Новости вчера в 11:21
Экономика
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Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:21
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
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Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
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Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе
В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.
News.ru 05:36
Кино
Проморолик «Ночная Мартышка»: Альтер эго Человека-паука в трейлере собственного фильма
По случаю выхода картины «Человек-паук: Вдали от дома» на цифровых носителях студия Sony выпустила трейлер вымышленного фильма о главном европейском супергерое — Ночной Мартышке.
КиноПоиск 04:10
Авто
Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге
Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.
SpeedMe вчера в 13:31
Политика
Рогозин пригласил Турцию вместе использовать Байконур
Ранее сообщалось, что ОАЭ вместе с Россией и Казахстаном согласилась участвовать в модернизации стартового стола космодрома для запуска ракет "Союз-2".
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Экономика
Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань
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Газета.Ru 02:30
Политика
Матвиенко осталась сенатором от Петербурга
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Происшествия
В море упал самолет ВВС Испании
В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Политика
Власти США подали новый иск против Сноудена
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».
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