По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Политика В Кремле прокомментировали акцию в поддержку Устинова в Москве Юридически администрация президента не является адресатом пикетов, Кремль не может влиять на суд, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова у стен администрации президента.

Происшествия На российских пограничников напали браконьеры из КНДР В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.

Наука Назван фрукт, который замедляет процесс старения Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.

Экономика Acronis привлекла $147 млн от Goldman Sachs с партнерами Компания Acronis, занимающаяся киберзащитой, объявила в среду об инвестиционном раунде на сумму $147 млн. Раунд возглавила Goldman Sachs.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Шоу-бизнес Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.

Экономика «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».

Происшествия Пытаясь сделать селфи, омичка случайно выстрелила себе в голову Как сообщили ИА REGNUM 18 сентября в областном УМВД, женщина случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета.

Футбол Алана Мамаева опубликовала фото с мужем Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Политика План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.

Происшествия Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут не выйти в Центральной Европе В конце августа News.ru писал, что Huawei представит 19 сентября линейку смартфонов Mate 30, но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Кино Проморолик «Ночная Мартышка»: Альтер эго Человека-паука в трейлере собственного фильма По случаю выхода картины «Человек-паук: Вдали от дома» на цифровых носителях студия Sony выпустила трейлер вымышленного фильма о главном европейском супергерое — Ночной Мартышке.

Авто Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.

Политика Рогозин пригласил Турцию вместе использовать Байконур Ранее сообщалось, что ОАЭ вместе с Россией и Казахстаном согласилась участвовать в модернизации стартового стола космодрома для запуска ракет "Союз-2".

Экономика Минфин поддержал строительство двух участков трассы Москва — Казань Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих на заседании думского комитета по транспорту и строительству, передает ТАСС.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В море упал самолет ВВС Испании В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.

Происшествия В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.